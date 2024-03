A semmiből jött, mindent elért

A legendás énekes- és színésznő, Diana Ross 2024. március 26-án töltötte be 80. életévét. Nem akárhogyan ünnepel a diszkó királynője: fia, Evan Ross azt ígérte, a születésnapi buli emlékezetes lesz.

Ross 2019-ben már magasra tette a lécet, a 75. születésnapi buliján Beyoncé énekelte el neki a Happy Birthday-t, míg az ünnepelt egy privát koncertet is adott a vendégeknek, a műsor közben pedig ötször váltott ruhát. Akkor Stevie Wonder, Leonardo DiCaprio, Heidi Klum, Chris Rock és Sean Combs is Ross-szal bulizott – írta a Mail Online.

Édesanyja 80. születésnapi mulatsága előtt Evan Ross úgy nyilatkozott:

Azt hiszem, mindent bele fog adni, ez pedig nagyon izgalmas.

Az ünnepséget Ross tizenegy hálószobás, közel tizenháromezer négyzetméteres connecticuti kastélyába tervezték, ahová magángépekkel szállítják az A-listás sztárokat.

Nem bír leállni

Egy olyan korban, amikor mások már a kanapéban kényelmeskednek és keresztrejtvényt fejtegetnek, Ross nem mutatja jelét az öregedésnek és a lassulásnak.

Az énekesnő Music Legacy turnéja – amely tavaly Európában és az Egyesült Királyságban került színpadra – hamarosan folytatódik, ezúttal az Egyesült Államokban. A koncertsorozat keretében májusban nyolc városban lép fel, tizenegy napon át.

Én ezt akarom csinálni, szóval ez nem igazán munka. Amikor kisétálok a színpadra, nagyon jól érzem magam

– mondta korábban az Interview magazinnak.

Ez a munkamorál tizenhárom Grammy-jelölést, két hollywoodi csillagot és tizennyolc listavezető slágert hozott Rossnak, köztük az Aint No Mountain High Enough, a Touch Me in the Morning és az I'm Coming Out című dalokkal.

Rosst ráadásul januárban a Saint Laurent 2024-es tavaszi kampányának új arcává választották. Az óriásplakátokon testhezálló, fekete ruhában látható, és

legalább huszonöt évet letagadhat a korából.

Fiatalos külsejét az egészséges életmódnak tulajdonítja, lánya, Rhonda Ross szerint nem bulizik, nem iszik, nem drogozik, rendszeresen étkezik, alszik és edz. Az énekesnőt 2002-ben ittas vezetésért letartóztatták, két nap börtönre is ítélték, ekkor hagyta maga mögött az „őrült” életmódot.

A semmiből jött, mindent elért

A Michigan állambeli Detroitból származó, szegénységben nevelkedett Diana Ross évtizedeken át szenvedett, mire a csúcsra ért. A zeneiparban és Hollywoodban a szexizmus és a kizsákmányolás áldozatává vált, végül azonban ő került ki győztesként a sztárcsináló gépezetből.

A hatvanas években a Motown Records égisze alatt a The Supremes lányegyüttes tagja volt, a diszkókorszakban pedig szólóénekesként jutott a csúcsra. Színésznőként 1972-ben debütált: Billie Holiday szerepében a Lady Sings The Blues című életrajzi filmben láthatta őt először a közönség.

(Borítókép: Diana Ross fellép a színpadon az Academy Museum of Motion Pictures 2. éves gáláján, amelyet a Rolex prezentál az Academy Museum of Motion Pictures-ben 2022. október 15-én Los Angelesben, Kaliforniában. Fotó: Kevin Mazur / Getty Images / Academy Museum of Motion Pictures)