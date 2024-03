Kiderült, miről szól Quentin Tarantino utolsó filmje

Elkezdődött a The Movie Critic (A filmkritikus) című Tarantino-film tervezése. Bár a hírek szerint a címszereplő Pauline Kael – a híres ellenzéki filmkritikus, aki a The New Yorker című lapba is írt – személye alapján fog készülni, a rendező szerint ez nincs így. A film egy kevésbé ismert szerzőről szólhat, aki abba a pornóújságba írt, amelyet Tarantino gyerekkorában olvasott – derült ki a Parade cikkéből.

Mainstream filmekről írt, másodvonalbéli kritikus volt, szerintem nagyon jó. Pokolian cinikus volt. A kritikái a korai Howard Stern és a Taxisofőr-féle Travis Bickle keresztezései voltak. Gondoljunk csak Travis naplóbejegyzéseire!

– fogalmazott Tarantino a Deadline-nak 2023 májusában. Szerinte az idősebb rendezők már kevésbé jó filmeket adnak ki a kezük közül, ezért sem szeretne tovább filmeket csinálni, hatvanévesen be is fejezi az alkotást.

Miről szól a tizedik?

Tarantinót egy valós kritikus inspirálta, aki egy meg nem nevezett pornómagazinnak dolgozott. A lap a filmben a The Popstar Pages nevet viseli majd.

A pornóújság-kritikus nagyon-nagyon vicces volt. Káromkodott. Rasszista kommenteket ejtett el. Úgy írt, mintha ötvenöt lenne, pedig csak a harmincas évei elején-közepén járt. A harmincas évei végén halt meg. Egy ideig nem volt világos, de utánanéztem, és azt hiszem, az alkoholizmus okozta szövődmények okozták a vesztét

– mondta a rendező új filmjének főhőséről.

A film Los Angelesben játszódik 1977-ben: ez a filmtörténet egyik legfontosabb éve. Ebben az évben debütált a George Lucas-féle Csillagok háborúja, Steven Spielberg Harmadik típusú találkozások című filmje, Woody Allen Annie Hallja, David Lynch Radírfeje, Dario Argento Sóhajok című filmje és Tarantino egyik személyes kedvence, John Flynn Gördülő mennydörgése, amelynek Paul Schrader volt a társszerzője.

Bár a szereposztásról egyelőre nincsenek részletek, Tarantinónak már világos elképzelése van arról, kit is keres a kritikus szerepére.

„Még nem döntöttem, de harmincöt év körüli lesz. Mindenképpen új főszereplő lesz számomra” – közölte, ami egyúttal azt is jelenti, hogy a találgatásokkal ellentétben nem Brad Pitt kerül a film középpontjába.

Imádott Kalifornia

Ami a többi szereplőjét illeti, Tarantino szeret ugyanazokkal a színészekkel dolgozni, így Leonardo DiCaprio, Samuel L. Jackson, Harvey Keitel, Uma Thurman, Christoph Waltz, Michael Madsen, Tim Roth, Kurt Russell, Zoë Bell és Bruce Dern is felbukkanhat mellékszereplőként.

2023 szeptemberében a kaliforniai filmhivatal bejelentette, hogy Tarantino legújabb projektje – amelyet csak 10-esként emlegetnek – több mint 20 millió dollár adókedvezményt kap az államban való forgatáshoz. A színész imád Kaliforniában forgatni, hiszen ott kezdett rendezni, és utolsó mozifilmjét is ebben az államban képzelte el. Pontos megjelenési dátum egyelőre nincs, de a legendás rendező utolsó alkotása 2025-ben kerülhet a mozikba.