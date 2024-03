Senki sem fog unatkozni a hosszú hétvégén

A húsvétot sem érdemes végig otthon tölteni, az idő kedvez például egy magyarkúti családi körtúrának, egy ejtőzős brunchnak, de egy locsolóbálra is kiruccanhatunk. A We Love Budapest programajánlója.

Március 29., péntek

Madách Imre – Jankovics Marcell: Az ember tragédiája

Az ember tragédiája forgatókönyve 1983-ban született, és hosszú hányattatások után ért véget. A film érdekessége, hogy Jankovics mind a 15 színt más-más stílusban készítette el. A közel 160 perces művet most március 29-én a Bem Moziban nézhetjük meg.

Húsvét az Állatkertben

Állatos élményprogramokkal, tojásvadászattal, kézműveskedéssel és számtalan látnivalóval várják az egész családot nagypéntektől húsvéthétfőig az Állatkertben. Lesz sörényes hangyász és pingvinetetés, elefánttréning és fókashow, de más izgalmas előadásokat is megnézhetünk.

Dumtsa Kézműves Kirakodó Szentendrén

Összesen 17 kiállítóval indul el idén a Dumtsa Kézműves Kirakodó, amely Szentendre szívében kínálja a térség iparművészeti portékáit. A húsvéti hosszú hétvége mind a négy napján várják a Dumtsa Jenő utcában a Szentendrére kirándulókat március 29-től április 1-ig, 10 és 18 óra között.

A Dumtsa Kézműves Kirakodón ékszerek, kiegészítők, táskák, selyemsálak, kosarak, fatárgyak, parfümök és még antikvár könyvek között válogathatunk. A termékek ráadásul a legkülönbözőbb technikákkal, anyagokból készülnek: például üvegből, nemezből, akácból, de tűzzománc munkákat is találhatunk majd a standokon.

Március 30., szombat

Legkisebbek mozija: Nyuszi suli – A húsvét mentőakció

Március 30-án délelőtt egy aranyos családi programmal indíthatjuk a napot a Puskin moziban, ami mosolyt csal kicsik és nagyok arcára egyaránt.

A Nyuszi suliban a húsvétvárás és a varázslatos aranytojás általi új „mesternyúl” kinevezése zajlik. A mesternyulak védik a húsvéti nyuszikat, nekik köszönhetik a gyerekek a húsvéti tojást. A jelöltek között van Max is, a vagány nagyvárosi nyuszi, aki nem igazán érzi, mekkora felelősséggel is jár ez a kitüntetett szerep. Amikor a ravaszdi rókák megint bele akarnak rondítani a húsvéti ünneplésbe, Max bizonyíthatja, hogy felnőtt a feladathoz.

Húsvéti brunch a Bomizban

Ha egy jó, ráérős étkezéssel vetnénk be magunkat az ünnepi hétvégébe, március 30-án, szombaton a Bomiz Deliben a helyünk. Reggel 9 és 16 óra között várnak bennünket olyan kencékkel, mint a házi tojáskrém, majonézes parázsburgonya-saláta, tormás reteksaláta, a nagyi házi tormája, medvehagymapesztó, és persze megkóstolható a főtt sonka és kalács verhetetlen kombója is. Az édesszájúak a carrot cupcake és a triplacsoki-mousse közül választhatnak, de megkóstolhatjuk valamelyik húsvéti koktélt is.

Fran Palermo, Antonin (FR)

Március 30-án a Fran Palermo új dalokkal tér vissza az A38 Hajó színpadára! Vendége ezúttal a fantasztikus francia bárd Antonin lesz, akinek tavaly megjelent nagylemeze Henri Gonzo kedvence volt az évben.

Március 31., vasárnap

Nyuszivonat és állatsimogató Budaörsön

Március 31-én nagy lesz a dínomdánom a budaörsi Kamaraerdőben. Ingyenes húsvéti programokra várják a szervezők az egész családot: lesz körhinta, állatsimogató és nyuszivonat is, tojáskeresés, bábelőadás és finom falatok.

Húsvéti kalamajka a Steamben

„Ahány ház, annyi szokás.” A Steam Budapest csapata elhatározta, hogy elhozza az eddigi legnagyobb és legszínesebb húsvéti lakomát a belvárosba március 30. és április 1. között. A csapat a családi hagyományokból és emlékekből merítkezett, így tényleg lesz minden, mi szem-szájnak ingere, többek között húsvétisonka-variációk, medvehagymás pogácsa, kacsamájpástétom fonott kaláccsal, háztáji tojás és zöldségek, torma, termelői borok, szabolcsi sárgatúró, festett tojássaláta, méhpempő, isteni házi babka, citromtorta, répatorta, mákos nudli és még sok más. A vendégek ezen ételek közül is tudnak majd csemegézni, és összeállítani maguknak egy ünnepi asztalt. Az esemény mindenkinek szól, de a családoknak tökéletes program, ha egy kicsit kimozdulnának otthonról, és egy izgalmas ünnepi lakomára vágynak!

Új séfük, Tauber Áron érkezésének köszönhetően éttermük konyháját kistermelőkkel való együttműködés jellemzi. Így minden egyes fogáshoz a legfrissebb és legmagasabb minőségű hozzávalókat használják. Fontos számukra, hogy olyan formában közvetítsenek, ami méltó az ételeikhez, így több közös kollaboráció van kilátásban magyar képzőművészekkel is a későbbiekben.

Április 1., hétfő

Locsolóbál a Fonóban

Húsvéthétfőn hagyományosan hatalmas táncházzal várnak bennünket a Fonóban, a Locsolóbálon. Ezen a különleges alkalmon két zenekar is húzza majd a talpalávalót, az Erdőfű és a Csángálló. Mindkét formáció közkedvelt, dinamikus táncházi zenekar, akikkel biztosan szórakoztató lesz a falusi mulatság a városban.

Magyarkúti körtúra az egész családnak

Nagy kedvencünk lett az a körtúra, ami mindenből pont eleget kínál, de semmiből sem túl sokat, ráadásul a kezdőpontját sem túl nehéz megközelíteni. A körtúra kezdőpontja, az Irma-forrás Verőcétől néhány percnyi autózásra található. A könnyű, négy óra hosszú séta alatt pont kellemesen elfáradunk és megéhezünk ahhoz, hogy a tavasz és a csodás börzsönyi panorámától eltelve betoljunk valamit a Kocsma a Pipáshoz vendéglőben.

Szezonnyitó a Vasúttörténeti Parkban

Április 1-jét, ami idén húsvét hétfőjével esik egybe, a Vasúttörténeti Parkban egész napos családi programmal ünnepelhetjük. Különböző előadásokra, tavaszköszöntő műsorra számíthatunk, de lesz állatsimogató, húsvéti nyuszikeresés és kreatív kézművesműhely is a szokásos vasúttörténeti programok, látványosságok mellett.