Már gyerekként zenélt, az iskolában színészkedni tanult, aminek meg is lett az eredménye. Bár eleinte nehezen indult be a karrierje, kitartott az álmai mellett.

Az áttörés 2008-ban jött el számára,

ekkor adta ki első, The Fame című lemezét már Lady Gagaként, ami olyan slágereket tartalmazott, mint a Just Dance, a Poker Face, a Love Game és a Paparazzi. A sikersztori tehát már a The Fame-mel kezdetét vette, a tehetségéről, na meg botrányos öltözékeiről és dalairól (is) elhíresült Lady Gaga pedig mindent elért, amit csak lehetett.

Kaméleonkülsejének hála a legnagyobb magazinok címlapján szerepelt, egymás után ontotta magából a toplistás dalokat, több száz állomásos világ körüli turnékat tolt végig, nem győzte begyűjteni a díjakat, filmekben és sorozatokban szerepelt, saját sminkmárkát alapított, szórakoztatott, elkápráztatott, inspirált, ráadásul rengeteg nemes ügy mellett kiállt.

A fiatal popsztár idővel kicsit konszolidáltabb lett, a tűzijátékot lövellő melltartót elegáns estélyire cserélte. A legnézettebb és legnívósabb eseményeken lépett fel, legyen szó az Oscar-gáláról vagy a Super Bowl Halftime Show-ról, milliók követték végig egy-egy szereplését. A pop mellett a dzsesszben is maradandót alkotott, Tony Bennett-tel több albumot is készített. Az utóbbi években a színészkedésbe is komolyan belevetette magát, ráadásul sikeresen, idén egy újabb szuperprodukcióban láthatják a rajongói.

(Borítókép: Lady Gaga fellép a Park MGM-ben a „JAZZ PIANO” rezidenciáján 2023. augusztus 31-én Las Vegasban, Nevadában. Fotó: Kevin Mazur / Getty Images / Park MGM Las Vegas)