A világon elsőként 8 napos nyitvatartással várja a bulizókat az Instant–Fogas komplexum

Az elmúlt 3 évben több mint 5000 fellépő fordult meg az Instant–Fogas komplexumban, és megszámlálhatatlan hazai és külföldi bulizó vette be az 1200 négyzetméternyi táncteret és a 18 bárpultot. Az bulikomplexum eddig a hét minden napján este 6-tól hajnali 6-ig várta a bulizni vágyókat, de 2024. április 21-től már délután 2-től kitárja kapuit a partihely, és elstartol a „8. napon” névre keresztelt bulisorozat. Ezzel a világon elsőként vezetik be a 8 napos nyitvatartást. Spéci fellépőkkel, extra díszlettel és természetesen a megszokott egyedi hangulattal várják a bulizókat a pixelfelhők árnyékában.

Az Instant–Fogas komplexum az egyik legnagyobb partihely Európa közepén, mely Budapest legendás romkocsmáinak egyesülésével jött létre. A Fogas Ház és az Instant már önmagukban is meghatározó szereplői voltak a pesti éjszakáknak, de mióta az Akácfa utcában egyesítették erőiket, nem túlzás azt mondani, hogy egy egyedülálló romkocsma-birodalom született. Egy elvarázsolt, véget nem érő partilabirintus, ami számtalan különböző hangulatvilággal, zenei stílussal és szórakozási lehetőséggel várja a bulizni vágyókat.

Hét egymástól elszeparált és különböző stílusú zenei tér 1200 négyzetméternyi táncterületet kínál, ahol mindenki megtalálja a kedvenc zenei stílusát.

Instant–Fogas, ahol vasárnap délután is bulizhatunk

Az Instant–Fogas komplexum most gondolt egy nagyot, és eltervezte, hogyan adhatna még többet a közönségnek, így a világon elsőként vezeti be a 8 napos nyitvatartást. De mit is jelent ez pontosan a bulizni vágyókra nézve?

Eggyel több alkalmat a belváros legnagyobb partijával!

Az Instant–Fogas komplexum minden nap este 18 órától hajnali 6-ig tart nyitva, de április 21-től extraként – vagyis bónusz 8. napként – már vasárnap 2-től kinyitnak.

Társaságunk hamarosan büszkén bemutatja azt, amit még eddig a világon senki! Az Instant–Fogas, Budapest legnagyobb partikomplexuma a világon elsőként vezeti be a 8 napos nyitvatartást! Április 21-én indulunk! Vasárnaponként már délután kettőtől várunk titeket spéci fellépőkkel, extra díszlettel és természetesen a megszokott egyedi hangulattal

– olvashatjuk a 8. napi programsorozatról.

Április 21-től startol a heti 8 napos nyitvatartás

Április 21-én veszi kezdetét az egyedülálló 8 napos nyitvatartás, és a délután 2-től kezdődő partisorozat. Az „opening ceremonyn” a VAD – Goa teremben Djane Goblin (Y-Production), Snag (Sun Festival) Hruscsov (Dacru records) U-Recken (Dacru Records Israel) ütemeire lehet lazítani. A kertben a melodic techno kapja a főszerepet, a tech house-teremben pedig már délután 2-től beindul a buli: Antaza, Helina & Helianth és DJ Shiitake várja a bulizókat.

