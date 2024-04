Mindig lopták a szőlőt, sosem vették

Ha azt mondjuk, Francis Ford Coppola, a legtöbb ember egyből a világ egyik legnagyobb filmrendezőjére gondol, akinek olyan kultfilmeket köszönhetünk, mint a Keresztapa-trilógia, az Apokalipszis most, a Magánbeszélgetés, A kívülállók vagy Az esőemberek.

De aki ismeri az amerikai borvilág alakjait, az tudja, hogy a Francis Ford Coppola Pincészet márkái – mint az Archimedes, az Eleanor a Director's Cut, az Inglenook és a Diamond Collection – az iparág meghatározó szereplői.

A család borászata az 1920-as évekre nyúlik vissza. Francis nagyapja, Agostino Coppola a New York-i bérházának pincéjében, a saját maga által készített betonládákban készített bort. Harminckilenc évvel ezelőtt pedig az alkotó és felesége, Eleanor is beszállt a borkészítésbe. San Franciscóban élve megvásárolták a Niebaum-kastélyt a kaliforniai Rutherfordban, amelyet három évtizeden keresztül restauráltak. 2006-ban megvették a Château Souveraint, hogy hozzáfoghassanak a Diamond Collection és a Rosso & Bianco bormárkák gyártásához.

Az amerikai borászati cégek közül

borszállítóként pedig az ötödik helyet foglalja el ebben a kategóriában.

Az amerikai Forbesnak korábban elmondta, olasz származású amerikaiként gyerekkorában soha nem látott olyan asztalt, amelyen ne lett volna bor. „Nagyapámnak hét fia volt, és elvárta, hogy segítsenek neki a házi bor elkészítésében,

– fogalmazott az Oscar-díjas rendező. Hozzátette: mindig imádta hallgatni ezeket a történeteket az asztal körül, miközben gyerekként megengedték neki, hogy a bort 7 UP-pal keverve megigya.

Ezek a gyermekkori történetek annyira szórakoztatóvá tették számára a borkészítést, hogy élete későbbi szakaszában, amikor végre keresett „egy kis pénzt”, azt javasolta a feleségének, hogy a Napa-völgyben vegyenek egy nyaralót, néhány szőlővel. Az ügynök a Niebam-földet ajánlotta számukra, amely egykor a világ egyik legszebb borbirtoka volt.

Amikor a Keresztapa sikeres lett, a körülbelül 100 hektárnyi szőlőültetvényt meg tudták vásárolni. Eleinte a bérbeadáson gondolkodtak, míg egy napon a rendező így szólt a feleségéhez: „Miért nem tartjuk meg a szőlőt, és készítünk bort magunknak?” – mikor a neje visszakérdezett, hogy mit tud ő a borkészítésről, ezt a választ kapta:

Coppola így találta magát a borszakmában.

A világsztár rendező a legtöbb bort az életében lévő nőkről nevezte el. Megfogalmazása szerint ez annak köszönhető, hogy amikor az első palackjaik Coppola néven megjelentek, az anyja ezt mondta neki:

Ó, ez is Coppola, meg az is Coppola. Ne feledd, te Pennino is vagy.