L. Simon László: Fizikai képtelenség megcsinálni, amit az Index írt

Az Index birtokába jutott tervezetről kérdezte L. Simon Lászlót, a Magyar Nemzeti Múzeum egykori főigazgatóját, kulturális államtitkárt az ATV műsorvezetője, Szöllősi Györgyi az Egyenes beszéd hétfő esti adásában.

– mondta ezzel kapcsolatban az államtitkár, aki később korrigálta magát, mondván: „azt olvastam, amit a sajtóban írtak róla, de egyáltalán nem biztos, hogy az el fog jutni a kormányig.”

Az adásban L. Simon arról is beszélt, hogy korábban neki is volt egy koncepciója a múzeumi rendszer átalakítását illetően, de ami a kormány elé eljutott, azt végül mégsem fogadták el.

– hangsúlyozta, majd Csák János bejelentését hozta fel, aki beharangozta, hogy létre fog jönni a Széchényi Ferenc Közgyűjteményi Központ, azonban ez megváltozott és mégsem az lesz, hanem Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ. „Talán mert a Nemzeti Múzeum mégiscsak 1802 óta létező intézményünk, másrészt sokkal egyszerűbb egy meglévő intézménybe integrálni a többit, mint egy újat létrehozni” – fogalmazott.

Arra a kérdésre, hogy ha mégis megvalósulna a totális központosítás, az jó vagy nem jó, így felelt:

Úgy véli, számolni kell részben politikai ellenerővel – még kormánypárti oldalon is –, amit a székesfehérvári polgármester példájával támasztott alá, aki nyilvánosan hangot adott annak, hogy nem támogatja az ötletet.

Abban is biztos vagyok, hogy az önkormányzati választásokig ilyen tartalmú törvényjavaslat nem is fog bekerülni a parlament elé. Hogy utána milyen törvényjavaslat kerül be, az pedig attól is függ majd, hogy milyen lesz az önkormányzati választáson a Fidesz szereplése. Tehát én nagyon óvatos lennék.