Nem akart életre kelni, a konyak segített

„Kényelmes elegancia, egyenes tartás, ápolt, valószínűleg gyakran fodrászolt körszakáll, és mindig barátságos és kissé leereszkedő mosolya, magas férfiaknál magától értetődő. Az akadémiai laudációk egyáltalán nem így szoktak kezdődni, pláne ha a hallgatóság amúgy is szemrevételezheti tárgyát a méltatáson, s ellenőrizheti, gondosan fogalmaz-e az esemény előtt fontoskodó alak. De bocsássanak meg, tőle tanultam, Szakonyi Károlytól, hogy így is lehet” – így kezdte beszédét Orosz István Kossuth-díjas grafikus a Magyar Művészeti Akadémián. Hozzátette:

Azt legföljebb sejtem, hogy azért ő nagyon is láttató prózájában, belejátszott, hogy annak idején dekorációkkal is foglalkozott, dekorációs szakmunkásként. Sőt rézkarcügynökként kereste a kenyerét, amitől azért a magamfajta rézkarcolónak tovább melegszik a szíve. Még ha beismeri is, mármint Károly, hogy egyetlen darabot sem adott el soha