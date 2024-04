A rajongók örülhetnek: érkezik Billie Eilish új albuma

Billie Eilish új albuma május 17-én érkezik, és a Hit Me Hard and Soft címet kapta.

Május 17-én jelenik meg Billie Eilish új lemeze. A hírt az énekesnő Instagram-oldalán osztotta meg, ahol az albumborítóról is posztolt fotót. A képaláírásban azt írta, hogy a megjelenés előtt nem ad ki kislemezeket – szúrta ki az apnews.com.

Egyszerre akarom neked adni. Ennél büszkébb nem is lehetnék erre az albumra.

A rajongók által régóta várt harmadik stúdióalbum a Hit Me Hard and Soft címet kapta, amely magyar fordításban azt jelenti: Üss keményen és lágyan.

Eilish testvérével és régi munkatársával, Finneasszal dolgozott együtt a Hit Me Hard and Soft című albumon. Azt is közölte, az új album megjelenése előtt már nem ad ki kislemezt.

Az énekesnő a közelmúltban a második Oscar-díját vehette át a Barbie balladájáért, a What Was I Made For? című dalért, amellyel 22 évesen ő lett a legfiatalabb, aki két Oscar-díjat nyert karrierje során.

A hónap elején Eilish aláírta az Artist Rights Alliance nonprofit szervezet által benyújtott új nyílt levelet, amelyben felszólítja a mesterséges intelligenciával foglalkozó techcégeket, fejlesztőket, digitális zenei szolgáltatásokat és platformokat, hogy hagyják abba a mesterséges intelligencia használatát, mert azzal „a művészek jogai sérülnek és leértékelődnek”.