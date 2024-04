Áll a bál Magyar Péter tüntetése után

Az utóbbi hetekben egymást érik a tüntetések, amelyeken gyakran beszédes slágerek buzdítják (vagy éppen hergelik) a népet. A lelkesítő muzsikák, a közösségi érzést növelő nóták nem maradhatnak ki a felhozatalból. Nemcsak a szónoklatok előtt, de a beszédek között is elhangozhatnak az ominózus dalok vagy versek, ismert művészek előadásában. De mit szólnak ehhez azok a zenészek, akiknek a dalait ezeken az eseményeken játsszák?

Az énekesek és zenészek – na meg a tüntetők – politikai hovatartozása a demonstrációkon elhangzó dalokat tekintve nem lényeges: a tartalmon van a hangsúly, a szövegek itt valóban többet mondanak. Igaz, néha az előadók személye is jelzés értékű.

Egy tüntetés playlistjének esetében jól kell megválogatni a számokat, akár pozitív, akár ironikus értelemben. (Például, amikor a februári influenszertüntetésen Tóth Gabi Elég volt című dalát játszották a tömegnek, a hallgatóság soraiból hangos pfujolás szűrődött ki.)

Kérdés azonban, mit szólnak a dalok elhangzásához azok az előadók, akiknek a slágerei felcsendülnek egy-egy – politikai célzatú – tömegrendezvényen.

Kormorán – Nemzeti dal (Tolcsvay László szerzeménye)

Szörényi Levente – Dal az ártatlanságról

Carson Coma – Feldobom a követ

Demjén Ferenc – Szabadság vándorai

Varga Miklós – Európa

Csak néhány híres dal, amely Magyar Péter 2024. április 6-i tüntetésén elhangzott.

Nem tudnak védekezni

Az Index több előadót is megkeresett, hogy kommentálják, mit szólnak ahhoz, hogy az ő dalaikat használták fel az április 6-i tüntetésen. Egyikük annyira feldúlt volt, hogy nem kívánt hozzászólni a jelenséghez, másikuk csupán annyit jegyzett meg, hogy nem érdemes erről beszélni,

ez a népszerűség ára.

Ezek a slágerek valódi aranybányák, hiszen a beszédes szövegek miatt mindkét politikai oldal fel tudja használni saját céljaira, üzenete átadására.

Kérdés azonban, hogy az elhangzott dalok után kell-e jogdíjat fizetni, erről megkérdeztük az Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesületet.

Bármilyen rendezvényen való zenefelhasználás az Artisjusnak való jogdíjfizetés fejében engedélyezett. Nem jelentenek kivételt a politikai gyűlések sem. Régóta rendszeres gyakorlata minden politikai pártnak és közösségnek az, hogy ilyen összejövetelek után a szerzői jogdíjat befizetik. Általában a rendezvény után, körülbelül egy héten belül szoktuk várni ezt a bejelentést. Ha elmarad a bejelentés, akkor az Artisjus megkeresi a rendezvény szervezőjét és felszólítja, hogy adja meg a jogdíjfizetéshez szükséges adatokat

– mondta lapunknak Tóth Péter Benjamin, az Artisjus kommunikációért felelős vezetője.

„Ha valaki úgy érzi, hogy olyan környezetben szólal meg a dala, ami az ő személyére nézve sérelmes – a Szjt. (szerzői jogi törvény – a szerk.) mű egységének védelmére vonatkozó szabálya alapján –, a szervezőt közvetlenül keresheti meg ezzel. Ennek értelmezésére Magyarországon nincs kialakult joggyakorlat” – emelte ki Tóth Péter Benjamin.

Varga Miklós tiltakozik

Éppen az utóbbira példa Varga Miklós, aki a közösségi médiában adott hangot csalódottságának. Az énekes nem tudott arról, hogy Magyar Péter tüntetésén felhasználták a dalát, a demonstráció estéjén a Facebookon fakadt ki.

Csak úgy jelzem. Ismét felhívták a figyelmemet arra, hogy egy számomra vállalhatatlan erkölcsi hátterű egyén által szervezett politikai nagygyűlésen a szerzői jogokra fittyet hányva a tudtom és beleegyezésem nélkül felhasználták az Európa című dalomat. Tiltakozom a nyilvánvaló jogsértés miatt! Nem találtak más dalt politikai megnyilvánulásukhoz?

– írta a nyilvános posztban.

Voltak azonban olyan előadók, akik teljes mellszélességgel álltak a tüntetés mellé. Rost Andrea Kossuth-, Prima Primissima és Liszt Ferenc-díjas magyar operaénekes a You’ll Never Walk Alone című dalt énekelte el. Rostot Nagy Ervin hívta fel Magyar Péter kérésére, az opera-énekesnő erről a Népszavának adott interjúban beszélt.

Az első másodpercben a szereplésem esetleges következményeire gondoltam, de ez nem tartott tovább egy pillanatnál

– fogalmazott Rost Andrea, aki Magyar Péter 2024. március 15-i beszéde után döntötte el, ő ezt a dalt márpedig egyszer el fogja énekelni a politikusnak. A Richard Rodgers és Oscar Hammerstein által írt dal a Carousel című, 1945-ös musicalben hangzik el, és Molnár Ferenc Liliom című művének zenés változata, vagyis magyar vonatkozású darab.

A színpadon a szicíliai maffiáról szóló, Polip című olasz sorozat főcímzenéjét is hallhattuk: Ennio Morricone szerzeményét célzatosan játszották el.

Trump sem úszta meg

A tengerentúlon is ütközött már jogi akadályokba bizonyos dalok felhasználása. Donald Trump korábbi amerikai elnök például 2015-ben izzadhatott amiatt, hogy az Aerosmith berágott rá, miután a politikus a banda Dream On című slágerét építette be a kampányába.

Az Aerosmith frontembere, Steven Tyler képviselői a The Hollywood Reporter birtokába jutott levél szerint felszólították Trumpékat, hogy ne használják a dalt a rendezvényeken. A képviselők a dokumentumban kiemelték, hogy a dal azt a hamis benyomást kelti, mintha a banda kapcsolatban állna Trumppal, vagy támogatná őt. Bár Trump és Tyler barátok voltak, az elnök semmiféle engedéllyel nem rendelkezett a Dream On felhasználásához a kampányában.

A jogdíjak befizetése kapcsán kerestük a szervezőket, de egyelőre nem értük el őket. Amint választ kaptunk, cikkünket folytatjuk.

(Borítókép: Szollár Zsófi / Index)