Olyan dolog derült ki Shakespeare-ről, amit korábban senki sem tudott

William Shakespeare minden idők talán legkiválóbb drámaírója. Olyan művek fűződnek a nevéhez, mint a Rómeó és Júlia, a Hamlet, a Szentivánéji Álom, a Macbeth vagy a Lear király. A drámaírás mellett színészként is tevékenykedett, most pedig kiderült, hogy kinek a darabjában milyen szerepet játszott.

Még soha senki nem tudott egyetlen egy szerepet sem mondani, amit William Shakespeare színészként öltött magára. Egészen mostanáig. Most az egyik vezető tudós a nyelvi elemzések segítségével arra jutott, hogy egy Ben Johnson drámában szerepelt.

Dr. Darren Freebury-Jones aki Shakespeare-tanulmányokat oktat, megdöbbentő hasonlóságokat fedezett fel az 1598-as Every Man in His Humour című darabban Thorello által mondott sorok és Shakespeare Othello, Hamlet és a Vízkereszt, vagy amit akartok drámái között. Ezek közül mind 1600 és 1603 között íródott.

Az ördög és a szív

Darren a Guardiannek adott interjút:

Találtam néhány igazán érdekes nyelvi összefüggést. Ezek arra utalnak, hogy Shakespeare, még ha öntudatlanul is, de emlékezett a soraira, amiket a darabban mondott

– mondta.

Akkoriban a színészek nem rendelkeztek a teljes szövegkönyvvel, csupán a saját soraikat kapták meg, valamint az előttük beszélő szereplők utolsó néhány szavát.

Itt jön az egyezés, ugyanis sokszor egybevágnak a Ben Johnson-darabban szereplő féltékeny férj, Thorello szövegei és a Shakespeare által később leírt párbeszédek.

Az egyik ilyen mondat Thorello szájából:

Spite of the devil, how they sting my heart.

Amit pedig Shakespeare írt a Vízkereszt, vagy amit akartokban:

La you, an you speak ill of the devil, how he takes it at heart.

Darren erről azt mondja, hogy nagyon hasonló a nyelvi szerkezet, és egyedi a szósor, az „ördög, ahogy” és a „szív” is mind a kettőben jelen van. Ezáltal valószínűsíthető, hogy a színészként megtanult sorok jöttek elő, és ez az első olyan szöveg, ami konkrét szerephez köthető.

Azt korábban is lehetett tudni, hogy szerepelt a saját darabjaiban, de az sosem derült ki, hogy melyik szerepeket játszotta. Ugyan még ez a hasonlóság sem elég ahhoz, hogy kijelenthessük, biztosan ő játszotta Thorellót, de ez egy újabb kutatási útvonal lehet. Azért nem tudhatjuk biztosan, mert hiába találtak egy 1616-os szereposztást, azon csak Shakespeare neve szerepel.

Fontos felhívni a figyelmet arra, hogy Shakespeare színészként is játszott, ez ugyanis meghatározó volt az irodalmi karrierje szempontjából.