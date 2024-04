Megvan a Kovács András Ferenc-díj első nyertese

A Látó szépirodalmi folyóirat és a marosvásárhelyi Aranka György Alapítvány a 64 éves korában elhunyt Kovács András Ferenc Kossuth-díjas erdélyi magyar költő emlékére alapította a díjat.

„Kovács András Ferenc életműve kiemelkedő helyet foglal el a jelenkori magyar lírában, és meggyőződésünk szerint fontos, értékes példa marad a kortársak és utódok számára is” – írja közleményében a marosvásárhelyi folyóirat.

Az első Kovács András Ferenc Költészeti Díj győztese Csehy Zoltán költő, műfordító, irodalomtörténész és kritikus.

Csehy Zoltánnak 1993 óta öt verseskötete jelent meg. Több mint tíz műfordításkötetet, három irodalomtörténeti tárgyú monográfiát, illetve esszé- és tanulmányköteteket is kiadott.„Műfordítóként elsősorban a latin, az ógörög, az olasz, a szlovák és a cseh költészet fordításával foglalkozik, de Cicerótól Poggio Bracciolinin át Martin C. Putnáig több prózai művet is tolmácsolt” – olvasható a Szépírók Társasága oldalán.

Kik kaphatják?

Azok a 65. életévüket be nem töltött költők részesülhetnek a kitüntetésben, akik magyar nyelven alkotnak, jellemző rájuk a formai fegyelem, a nyitottság, a kíváncsiság, a nyelv mesteri kezelése, a társadalmi-közéleti érzékenység, valamint a más kultúrákban való megmerítkezés.

A kétezer eurós (csaknem 800 ezer forint) pénzjutalommal járó díj támogatói a Maros Megyei Tanács és Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala. A 2024-es díjazott nevét április 11-én, a magyar költészet napján hozták nyilvánosságra. A díjátadót április 13-án, szombaton a marosvásárhelyi Studium HUB-ban tartják.