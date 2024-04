Feketének született, de néhány év múlva kifehéredett

Hetven évvel ezelőtt új zenei stílus született: 1954. április 12-én rögzítették Bill Haley Rock Around a Clock című dalát, az első önálló rock and roll számot, így ezt tekintjük az első mérföldkőnek az irányzat történetében. A rock and roll születésnapján, április 12-én kvízzel emlékezünk meg a műfajról.

A rock and roll kifejezés 1935-ben jelent meg Benny Goodman Get Rhythm in Your Feet and Music in Your Soul című számában. A kifejezést azonban állítólag nem Goodman találta ki, hanem a szövegíró J. Russel Robinson.

Az Egyesült Államokban az 1950-es évek közepén kialakult könnyűzenei stílusra az 1960-as évek közepén már rockzeneként hivatkoztak, és nemzetközi viszonylatban is elterjedt. A rock and roll kezdetben a fekete közösségek zenéje volt, 1954-ben azonban arcot is kapott a stílus. Paradox módon egy jóképű fehér énekes, Elvis Presley lett a legismertebb rock and roll zenész – aki egyébként úgy énekelt, mint egy fekete férfi.

Presley sikere után a fekete énekesek – Fats Domino, Little Richard, Chuck Berry és Bo Diddley –, akiket korábban még rhythm and blues előadóknak tekintettek, megférhettek a fehér előadók mellett, részben azért is, mert mindannyian ugyanazt a közönséget szólították meg: a tinédzsereket.

A fiatal amerikaiak számára a rock and roll ugyanis a lázadás egy formája volt.

Az 1950-es évek végén Presley bevonult a hadseregbe, Buddy Holly meghalt repülőgép-balesetben, Little Richard pedig áttért a gospelre. A rock and roll aranykora véget ért, a zene átmeneti szakaszba lépett, jött a Phil Spector által felépített slágergyár, a Motown Records. A hatvanas évek közepére ez a fajta kifinomultság minden korábbinál nagyobb szabadságot és teret engedett a rock and rollnak, ami szerteágazott, az irányzatok pedig rock gyűjtőnév alatt folytatódtak.

Most ön is kipróbálhatja, mennyit tud a legendás műfajról.