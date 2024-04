„Denim on denim on denim on denim” – énekli Beyoncé a Levii’s Jeansben, amely új lemeze, a Cowboy Carter egyik száma. Az album megjelenése utáni héten a Levi Strauss & Co. ruházati cég látogatottsága az Egyesült Államokban 20 százalékkal nőtt, és a cég részvényárfolyama is ennyivel emelkedett. Az Egyesült Királyságban a „női Levi’s farmer” kifejezésre való keresések 263 százalékkal nőttek a dal hatására.