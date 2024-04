Hideg ide, eső oda, mindenki izgatottan várhatja ezt a hétvégét

Április 20., szombat

Record Store Day 2024

A Record Store Dayt április 20-án, szombaton 17. alkalommal rendezik meg szerte a világon. Budapesten a szokásos bolti kedvezmények mellett több tucat magyar és külföldi exkluzív RSD kiadvány közül válogathatunk, miközben egész nap olyan szuper DJ-k gondoskodnak a hangulatról, mint Szabó Benedek, Pándi Balázs, DJ Crimson.

Társasjáték Fesztivál

Milyen varázslatos játékok rejlenek még a hazai színtéren túl a nagy kiadókon? Az április 20-ai Társasjáték Fesztiválon kis kiadók mutatják be legújabb remekeiket. Az eseményen megismerhetjük a magyar szcéna tervezőit, kipróbálhatjuk a játékokat, beszerezhetjük a kedvenceket, és tombolára, nyereményjátékra is számíthatunk.

Baxter Dury (UK), Fabienne Débarre (FRA)

Az elmúlt két évtized egyik legsokszínűbb, leginkább megbízható dalszerző-énekese, az indie-popot szintifunkkal és neosoullal is keresztező Baxter Dury 2021-ben húzott egy határvonalat, best of albummal és életrajzi könyvvel zárta le pályája addigi szakaszát, és 2023 nyarán kijött hetedik szólóalbumával új fejezetet nyitott.

Ennek az I Thought I Was Better Than You című önreflektív lemeznek a turnéjával érkezik először Magyarországra Dury, akinek édesapja, Ian Dury is rocksztár volt. Április 20-án mutatkozik be a hazai közönség előtt a Zene Házában, előtte pedig az indie-szintipopos francia Evergreen duóból is ismert Fabienne Débarre-t is hallhatjuk.

I Bike Budapest 2024

„Ahol jó bringázni, ott jó élni!” – ezzel a felkiáltással invitál biciklis felvonulásra április 20-án a Magyar Kerékpárosklub. Az I Bike Budapest nem csupán egy bringás felvonulás, hanem most 12 pontban azt is megfogalmazza, hogy milyen intézkedéseket kér a főváros vezetésétől, ami a budapesti biciklisek helyzetét illeti.

A Népligettől kezdődik a felvonulás, de az útvonal végigbiciklizése mellett színes programok is várnak: lesz I Bike Mini a gyerekeknek, helyi csoporthoz csatlakozva megtervezhetjük a saját bringás csillagtúránkat, a városligeti Napozóréten pedig piknik és zene vár bennünket, ha pihenni szeretnénk.

Április 21., vasárnap

Wekerlei Garázsvásár Fesztivál 2024

Április 20-án 9 és 17 óra között, április 21-én 10 és 15 óra között 65 wekerlei udvarban több mint 330 család várja, hogy a kíváncsi látogatók náluk találják meg a szívüknek kedves vásárfiát. Gyerekruhák, játékok, könyvek és megunt konyhai eszközök cserélnek itt gazdát, de gyakran bukkannak fel izgalmas alapanyagok kézműveskedéshez, gyűjteményekbe illő legók és porcelánok, biciklik és retró bútorok is. Ajánlott mindenhova benézni, alkudni pedig szinte kötelező.

A tavaszi Wekerlei Garázsvásár Fesztivál vezérfonalául a fenntartható otthon témáját választották a szervezők: a bolhapiacok és garázsvásárok jó alkalmat kínálnak izgalmas lakberendezési tárgyak és bútorok beszerzésére, a használt holmik pedig nemcsak kedvező árú megoldást jelenthetnek az újonnan vásárolt berendezésekkel szemben, de hozzájárulnak a hulladék csökkentéséhez is.

Makers' Market Buda

A Makers' Market Budapest egy havi rendszerességű vásár, ahol a dizájnra és a kortárs kézművességre nyitott közönség egyedi tervezői termékekkel és azok alkotóival találkozhat a Fény Utcai Piacon, idén először április 21-én. A Makers' Market Budapest résztvevői a kortárs design élvonalát képviselő tervezők közül kerülnek ki – egy remek alkalom, hogy a szép tárgyak alkotóival személyesen is találkozzunk.

Tavaszkert Dísznövény Szakkiállítás és Vásár 2024

Palánták, virágok, növények, kertészeti kellékek várnak ránk április 19. és 21. között a Budai Arborétumba szervezett Tavaszkert Dísznövény Szakkiállításon és Vásáron. Az eseményen nemcsak vásárlásra lesz lehetőség, hanem megnézhetjük a Bonsai és Suiseki kiállítást, vagy részt vehetünk arborétumi sétán, biokert-látogatáson is. A szervezők kertészeti tanácsadásokkal, növényes és zöldprogramokkal készülnek az egész család számára.