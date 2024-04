Geszti Péter őszintén vallott visszatéréséről

Geszti Péter nem bánta meg, hogy 10 év kihagyás után visszatért a képernyőre, de azt sem, hogy 10 évig mással foglalkozott – leginkább azzal, ami a legjobban érdekelte, vagyis zenéléssel, dalszerzéssel. Ez a későbbiekben sem fog változni, de annyi időt és energiát, amennyit az Adom a napomra szán, nagyon szívesen szakít ki az életéből. A dalszerző-műsorvezető erről az NLC-nek adott interjúban beszélt.

Geszti Péter elmondta: nem mérlegelte előre, hogy mekkora sikere lesz a műsornak. Azt tartotta fontosnak, hogy őt érdekelje.

Arra számítottam – és ez egyébként be is igazolódott –, hogy nagyon sok olyan érdekes beszélgetésben lesz részem, ami egyszerűen kedvet csinál az élethez, nekem is és másoknak is, illetve hogy az egyéb különböző alkotói munkáimba is be fogom tudni építeni azokat az energiákat és tanulságokat, amelyeket egy-egy ilyen beszélgetés hoz magával