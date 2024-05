Csak úgy repkedtek a ruhadarabok Manuel telt házas koncertjén

Új albumának dalait és régi slágereit is előadta Manuel a Budapest Parkban április utolsó estéjén. A koncertre rengetegen voltak kíváncsiak: kicsik és nagyok, fiatalok és idősek, fiúk és lányok, feketék és fehérek.

A buli dress code-os volt – Manuel fekete és/vagy fehér szettbe „utasította” a rajongókat –, bár látszólag azokat sem penderítették ki, akik kékben, bézsben vagy farmeringben érkeztek a koncertre. Merthogy ilyen is volt, igaz, a legtöbben eleget tettek a rapper kérésének, a nézőtéren szinte mindenki feketében mulatott, míg – érdekes módon – a teraszokon sokan fehér öltözékben nyomták.

Manuel önmagára is alkalmazta a szabályt, Child of God feliratú felsőben, fonatokkal, napszemüvegben és baseballsapkában bukkant fel, természetesen csupa fekete-fehér darabot aggatott magára, és semmi aggály nem látszott rajta, az arcára inkább felszabadultság, semmint annak ellentéte ült ki. Telt házas koncertre készült a színpadon, ahol a legutóbb csúnyán összetörte magát. (Erről majd később.)

A koncert előtt Figura és Jaber melegítette a közönséget, majd negyed kilenc magasságában Manuel is rázendített. A műsor elején az ismertebb, régebbi dalok kerültek terítékre: Manuel egyik topslágere, a Balenciaga kihagyhatatlan darabnak bizonyult, de meglepetésprodukciót is kaptak a nézők, az énekes ugyanis

a 21-et is előadta, ami korábban sosem szerepelt a setlisten.

Messziről jött, hosszú volt az út a telt házas Budapest Parkig – ezt a Messziről jöttem című dalában aztán meg is énekelte, de olyan klasszikusok is felcsendültek, mint a Kicsi lány és az AURA. A várva várt konfettiágyú szokás szerint elsült, a papírfecniket otthon valószínűleg csipesszel műthették ki a csajok a hajukból. A színpadot lombfúvóval tisztították meg a szeméttől, a rövid szünet alatt pedig Manuel át is vedlett abba a bizonyos fehér csuklyás szerelésbe, amelyben a táncosai is tekeregtek.

VALMAR volt, Azahriah nem

Már az új szettben, háttérben az új album borítójával, rózsaszín, pillangós dizájnnal megspékelve jött a Need U – Puha című friss dalocska. Manuel új, hat számból álló albuma, a Torz április 16-án került fel a zenemegosztókra, a hallgatóság pedig látszólag zabálja az új dalokat, hiszen az előadó azóta is a magyar lejátszási listák tetején várja, hogy valaki letaszítsa a trónról.

A lemez legfelkapottabb dala a Voodoo Baba,

amely jelenleg a Spotify heti (hazai) toplista élén áll. Nos, ez az ominózus dal is szerepelt a menün, a közönség pedig minden bizonnyal repetázott is volna belőle, ha lehetne ilyet kérni egy koncerten. A Voodoo Baba ugyanakkor furcsa érzéseket válthat ki a hallgatóságban. A dalon közreműködő Moriones – aki külsőre inkább Young Flyt idézi – featje egy az egyben Azahriah stílusát idézi, az affektálásról nem is beszélve, csak éppen a hangszín nincs ott, ahol azt az utóbbinál megszokhattuk.

A februárban megjelent Tiara viszont ott van – mármint ugyanezen a toplistán, egész pontosan a dobogó alsó fokán –, de a Doktor (Torz) és a Need U (Puha) is bekerült a legjobb tíz muzsika közé, na meg a műsorba is. Manuel jól időzítette a lemezt, a koncert előtti megjelenéssel szépen felpörgette a számokat, ráadásul kellő idő telt el ahhoz, hogy a közönség is begyakorolja az új szövegeket – amely bizony tényleg csípőből vágta a sorokat, a Voodoo Baba kimondottan nagy sikert aratott.

Ami a többi feateket illeti, a női felhozatal Sofiból állt, aki az ELTASZÍT című dalon működött közre. Sofi után Figura is visszatért a színpadra (plot twist: ő szürkében), és elhangzott a Puma is.

A koncert egyik csúcspontja kétségkívül a VALMAR-ral (vagyis Marics Petivel és Valkusz Milánnal) közös Éget a nap volt. Hazudik, aki azt mondja, Manuel nem ezt a számot élvezte a legjobban az est folyamán; minden az arcára volt írva. Mintha a nap is kisütött volna, sárgás-vöröses fényekben úszott a színpad és a küzdőtér, a nyár pedig idő előtt beköszöntött a Parkba. A kellemes április végi meleg és az igazi nyári sláger találkozása valósággal megrészegítette a közönséget,

amely egészen a Hajnalokig bulizott a VALMARral.

Maricsék mórikálása visszafogottnak bizonyult, nem játszották túl magukat, csak épp annyira, ami még jól illeszkedett az összképbe. Valkusz Milán arcát érdekes módon szinte alig érte világítás, mintha szándékosan dugták volna a sötétbe, ezzel szemben Manuel és Marics aranyló glóriát kapott nem csak a feje, de az egész teste köré.

A VALMAR produkciója után a közönség soraiból néhány lány már önkívületi állapotban várta a Toxicot, hiszen ez az a Manuel-szám, amelyen Azahriah is énekel. A dal elhangzott, Azahriah nem tűnt fel – ellenben zenésztársa, Desh a teraszon élvezte Manuel egyszemélyes produkcióját.



A teraszokról és a fenti részekből egyébként egész jól lehetett hallani a zenét és érteni a szöveget, még úgy is, hogy a Manuel által előszeretettel használt autotune kimondottan rontja az érthetőséget. A hangosításra így mi most nem panaszkodunk...

Üzenet T. Dannynek

Lassan ott tartunk, hogy nincs parkos koncert taknyolás nélkül: Beton.Hofi tavaly többször is elterült ezen a színpadon – egyszer egy autó tetejéről –, Marics Peti a pódiumon törte lábát, de Manuel is két hónapra gipszbe kényszerült, miután 2023 szeptemberében elesett a koncertjén.

A további sérülések elkerülésének érdekében a buli vége felé közeledve három széket pakoltak ki a színpad elejére, Manuel pedig két zenésztársával foglalt helyet az ülőalkalmatosságon. Ücsörgés közben visszarepült a múltba, elmerült a sérülés időszakára visszanyúló emlékeiben. A baleset miatt az előző parkos koncertjén nem tudta előadni T. Dannyvel közös számát, a Szeretsz-e? című dalt, amit most pótolt.

Igaz, csak egyedül, hiszen

T. Danny most éppen Kambodzsában vagy hol a faszomban van, nem tud itt lenni

– mosolyogott Manuel, aki aztán rágyújtott egy cigire, és már tolta is a dalt, a közönség pedig sikítozva üzent a világ másik végén hesszelő T. Dannynek.

A nézők egyébként kitettek magukért, a 100 hiba alatt több száz rajongó tartotta magasba a Szeretünk feliratú papírt, Manuel pedig elérzékenyülve fordult rá az utolsó néhány dalra. A Vigyázz közben levette a felsőjét és a pólóját, aztán odadobta a felajzott bulizóknak. Végezetül az új lemez talán legjobb dala, a Doktor (Torz) is bekerült a programba.

A koncert végén még hype-olta egy sort a közönséget, amely természetesen adta alá a lovat, Manuel teljesen felpörgött, úszott a feléje áradó imádatban.

Szeretném megköszönni magamnak, mert a faszomat is kidolgoztam, hogy itt lehessek

– zárta az estét, végül Istennek is hálálkodott egy sort, mielőtt belevetette volna magát az éjszakába, hogy kipihenje az elmúlt időszak fáradalmait.

A koncert hangulata és a közönség reakciója alapján kijelenthetjük, hogy nem ciki Manuelt hallgatni – mi több; ebben a pillanatban nincs nála menőbb előadó Magyarországon.

(Borítókép: Manuel 2024. április 30-án. Fotó: Szollár Zsófi / Index)