A gyilkosság, amely évtizedek után is borzolja a kedélyeket

Rebecca Makkai, a korábban Pulitzer-díjra jelölt szerző 2023-ban új regénnyel jelentkezett. A bentlakásos iskolában történt gyilkosságot feldolgozó könyv, a Lenne pár kérdésem (I Have Some Questions for You) május elején magyarul is megjelent a Magnólia Kiadó gondozásában.