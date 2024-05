Nagy változás történik a budapesti szálloda életében

Az Eventrend Group a 2022-es energiaválság okozta rezsiköltségek következtében felfüggesztette a szállodai üzemeltetéseket. Úgy döntöttek, hogy az energiapiac rendeződéséig a cégcsoport működésének középpontjába a vendéglátás és a rendezvényszervezés kerül. Tervük bevált, ugyanis a szállodai portóolió nélkül is közel 21 milliárd forintos nettó árbevételt értek el a tavalyi évben.

Az Eventrend Group több mint harminc éves tapasztalattal rendelkezik kávéházak, éttermek, szállodák üzemeltetésében, valamint a rendezvényszervezésben. A cégcsoporthoz jelenleg 31 projekt tartozik, és több, mint 800 munkavállalót foglalkoztatnak. Hozzájuk kötődik mintegy 20 gasztronómiai vállalkozás, többek között a Gundel Étterem, a New York Kávéház, a Spoon the boat, a Symbol, a Groupama Aréna vagy a Müpa catering szolgáltatása, valamint 24 budapesti rendezvényhelyszínen 79 rendezvényterem értékesítése is. A cégcsoport alapító-tulajdonosai nem titkolják, hogy a közeljövőben a szállodai üzletáguk további bővítését tervezik.

A cégcsoport vezetői 2024. május közepén írták alá a hosszútávú bérleti szerződést a főváros szívében, a budai vár aljában található 95 szobás bed&breakfast szálloda teljes körű üzemeltetésének átvételéről. A hotel Budapest belvárosát tekintve minden fontos látnivalóhoz közel helyezkedik el, így kifejezetten alkalmas városnéző turisták és üzleti vendégek fogadására is. A Carlton Hotel a tervek szerint idén augusztus végétől várja vendégeit.