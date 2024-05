Szirmai Gergely: Gyűlölöm a pandákat

Márkó és Barna ezúttal a Mad Garden Buda kerthelységét töltötte meg évadzáró epizódjukhoz, ahol a vendég a Hollywood Hírügynökség arca, Szirmai Gergő volt. Volt szó idegesítő filmes jelenetekről, hollywoodi kvótákról, de kiderült az is, miért utálja Szirmai a pandákat.

Ezen a héten a Facebook-help rovatban volt, aki arról érdeklődött, hol tud radioaktív hulladékot lerakni a József Attila lakótelepen, volt, aki ismeretlen tettesnek köszönte meg macskájának ivartalanítását, és volt, aki Márkónak emailben szeretett volna felajánlani 400,000 eurót.

Miért nem köpik ki?

Mivel Szirmai igazi filmszakértő, Márkó és Barna több filmes témával is készült. Márkó például arról panaszkodott, hogy miért nem a film hivatalos plakátja a thumbnail a streaming oldalakon, vagy hogy miért nem lehet IMDb-értékelések alapján keresni. Gergő szerint ez azért van, mert a filmek jelentős része rossz, és ha a streaming szolgáltató nem trükközne, mindenki csak öt filmet nézne újra és újra.

Márkót az is idegesíti, hogy az autós jelenetekben a színészek folyamatosan ide-oda mozgatják a kezüket, miközben egyenesen halad az autó! De Márkó azt sem érti, hogy miért nem karamboloznak, amikor perceken keresztül egymást nézik és nem az utat. Gergő szerint D. Tóth Kriszta műsorában ez ugyan nem volt probléma, de cserébe nagyon lassan és megfontoltan haladtak, amikor ő volt a vendég. Minél komolyabb a kérdés, DTK annál lassabban vezet.

Barna olyan dolgokat hozott, amik filmekben állandóan megtörténnek, de a való életben soha. Például emberek, akiknek letapasztják a szájukat, és úgy tesznek, mintha nem tudnának hangot kiadni. Vagy amikor zoknit tömnek a szájukba. Miért nem köpik ki? – tette fel a kérdést.

És ha már filmek, Gergő nagyon kikészül a filmipar kisebbségi kvótáin.

Nem az zavarja, hogy Hollywood tesz azért, hogy minél többen reprezentálva legyenek a filmekben, hanem az, hogy ezt mindig a legrosszabbkor tolják be. Amikor már kezdenek elhalkulni a rasszista hangok, Hollywoodból pont akkor jön egy-egy hír a kvótával kapcsolatban és újra mindenki felhördül. Gergő a szoftvereken is teljesen fel tudja idegesíti magát. Rendszeresen használ videó és hangszerkesztő programokat, amik sokszor úgy viselkednek, mint egy rossz tinédzser. Amikor azt szeretné, hogy kiexportálja a vágott anyagot, a program egész egyszerűen azt mondja, „nem”. Szirmai ilyenkor rendszeresen azt találja fórumokon, hogy „igen, sajnos ez a funkció néha nem működik”.

Tehát a programozók miután megírják a programokat, egész egyszerűen eltűnnek. Ilyenkor a monitorukat telefonnal felvevő, heves akcentussal beszélő indiai youtuberek Gergő megmentői, akik mindig tudnak megoldást a hibákra.

Márkó a szúnyogoktól készül ki teljesen, amik idén 17 százalékkal nagyobbak, mint a korábbi években, ami mondjuk még mindig nem akkora, mint az itthoni infláció. Barna szerint a szúnyogok legalább jobban élnek, mint nyolc éve. Márkó azon morfondírozott, hogy meddig tart majd ez a növekedés, és hogy vajon eljön-e majd egy olyan korszak, amikor hatalmas szúnyogok panaszkodnak az emberekre és embersprayel fújnak le minket.

Pandák és az idegeskedés

Volt még szó a számítógépes játékokról is, Gergőt nagyon irritálja, hogy tőzsdévé tették az ipart, és úgy kell megvenni játékokat, hogy még el se készültek. Márkó sose volt nagy gamer, ő leragadt a Prince of Persiánál, azt is csak játékteremben játszotta fiatalon.

Barnának volt egy elég kemény gamer időszaka, amikor rengeteget játszott a Sims-sel... De a GTA-ban is csak békésen, családosat játszott, és próbált szabályszerűen vezetni. Ez jellemző rá a való életben is, hiszen teljesen ráragadt édesapja irracionális félelme a rendőröktől. Amikor megállítják, borzasztóan izgul és próbál úgy megszólalni, hogy hallatszódjon a hangján, hogy van benne kellő tisztelet, de nem túl magabiztos, nehogy azt higgyék, vaj van a füle mögött.

Gergő ilyenkor inkább túlverbalizál, és arra a kérdésre, hogy fogyasztott-e alkoholt, azt válaszolja, „hadd meséljem el, mennyire nem fogyasztottam alkoholt”, és következik egy 10 perces történet.

Gergő azt is elmesélte, miért gyűlöli a pandákat. Szerinte a teljesen életképtelen teremtések elveszik a figyelmet és a támogatást, más, egyébként fontos élőlényektől, ezért megérdemelnék, hogy kihaljanak.

A Márkó és Barna Síkideg hetedik évada ezzel az epizóddal lezárult, de semmi pánik, a fiúk ősszel visszatérnek és idegeskednek tovább!

(Borítókép: Linczényi Márkó és Turai Barna. Fotó: Gerencsér Tamás / Index)