Még mindig kórházban kezelik Jordán Tamást

Néhány héttel ezelőtt került kórházba a Kossuth-díjas színművész, akinek betegségéről nem sokat lehet tudni, de állapota miatt több előadást is törölni kellett.

Jordán Tamás már a május 3-i Nemzet Színésze-választáson sem tudott megjelenni. Azóta kiderült, távolmaradásának betegség volt az oka, és a színész kórházba is került.

Május közepén Jordán Tamás így nyilatkozott erről a Blikknek:

Kórházba kerültem egy kisebb beavatkozás miatt, amiről bővebben nem szeretnék beszélni. Annyit viszont mindenki megnyugtatására elárulhatok, hogy nem baleset ért, a probléma gyógyítható és szerencsére nem is súlyos. Hála Istennek, már sokkal jobban vagyok. Ha minden jól megy, vasárnap már otthon lehetek, hamarosan pedig újra színpadra állhatok

Még bent tartották

Most szintén a Blikk számolt be arról, hogy Jordán Tamást – korábbi bizakodása ellenére – mégsem engedték ki a kórházból, ezért a Rózsavölgyi Szalon ki is adott egy közleményt, mely szerint kénytelenek lemondani néhány előadást. A hírben Jordán Tamást nem nevezték meg, de az összes érintett darabban – a romance.com, a Kései találkozás, a Bálint+Jordán, valamint Az utolsó óra – játszik a színész, így az egyezés egyértelmű.

Hogy mi a konkrét betegség, amivel Jordán Tamást kezelik, azt pontosan nem tudni, de a színész azt mondta: két hét elteltével már igazán arra készül, hogy hazaengedik.

Már sokkal jobban érzem magam, köszönöm a nézőknek, hogy gondoltak rám! Noha még mindig kórházi tartózkodásra vagyok ítélve, de reményeim szerint jövő hét elején gyógyultan elengednek. Azt remélem és úgy is tervezem, hogy június közepétől már újra részt tudok venni az előadásaimban

– fogalmazott Jordán Tamás.

A 81 éves színészt a komoly egészségi problémák eddig elkerülték, de hét évvel ezelőtt súlyos állapotba került, amikor elesett. Akkor intenzív osztályra is került, szerencsére most ez elkerülte. Reméljük, hogy Jordán Tamást valóban hamarosan hazaengedik, és visszatérhet a színpadra is.

(Borítókép: Jordán Tamás 2021. augusztus 9-én. Fotó: Bodnár Patrícia / Index)