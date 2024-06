Harry Kane meghódítja az angol színházakat

Dear England! A Gareth Southgate-ről és az angol férfi labdarúgó-válogatottról szóló Olivier-díjas darabot új befejezéssel játsszák majd, amikor visszatér a színpadra. Anglia idén nyáron ugyanis részt vesz az Európa-bajnokságon, a darab írója, James Graham pedig elmondta: előfordulhat, hogy az utolsó felvonást megváltoztatják.

Át fogom írni a darabot attól függően, hogy mi történik az Európa-bajnokságon, de még nem tudom, hogy fog kinézni

– nyilatkozta a The Guardiannek.

Jövő tavasszal kerül a darab a londoni Nemzeti Színházba, majd négy hétig játsszák a salfordi Lowryban. Az előadás eredeti verziója azzal ért véget, hogy Harry Kane kihagyta a tizenegyest Franciaország ellen a világbajnokságon.

Nyomás, rasszizmus, járvány, brexit

„Az eredeti darabot a katari világbajnokság előtt csináltuk, és tudtuk, hogy a torna a mű harmadik felvonása lesz – magyarázta Graham. – A végén Kane kihagyta a büntetőt, és mentora sorsára jutott.”

A Dear England!, amely Southgate szurkolóinak írt nyílt leveléből veszi a címét, elsősorban a büntető rúgásokat elvégző játékosokra nehezedő nyomásra összpontosít, de érinti a fekete játékosokat célzó rasszizmust, a Covid–19-világjárványt és a brexitet is.

A darab Southgate azon kísérleteinek történetét meséli el, hogy átalakítsa az angol csapat fizikai és szellemi képességeit egy pszichológus segítségével, megtanítsa, hogyan fogadják el a vereséget, mielőtt újra nyerhetnének. Azt is megvizsgálja, hogy a csapat milyen szerepet játszik az angol társadalomban. A darab címe Southgate 2021-es nyílt leveléből származik, amelyben a toleranciáról, az egyenlőségről és arról a felelősségről beszélt, hogy társadalmi kérdésekben is hallathatja a hangját.

Néha a valós eseményekre való reagálás trükknek tűnik, vagy mintha kétségbeesetten kergetnél egy történetet, ami aktuális, de számomra a színház öröme az, hogy él

– mondta Graham.

Az író optimistának tűnik Anglia esélyeit illetően a közelgő Európa-bajnokságon. Nem akarja elkeseríteni a drukkereket és a csapatot sem, de úgy gondolja, ennek a generációnak ez az utolsó esélye, hogy hazavigye a trófeát. Nehéz munka volt a csapatot a színpadra állítani, mivel egy egész nemzet rajong értük, és az „ő Angliájuk más, mint mások Angliája”.

„Kane” végre díjat nyert

Elmondása szerint a darab lényege, hogy „egyszerre legyenek jelen a színházteremben a különböző érzések és előítéletek, remények és álmok”. Graham azon is dolgozik, hogy a darabot egy négyrészes BBC-drámává alakítsa, ahol Joseph Fiennes játszaná Gareth Southgate szerepét, akárcsak a színházban.

A darabot 2023-ban mutatták be a londoni Nemzeti Színházban, mielőtt átkerült a West Endre. Áprilisban kilenc Olivier-díjra jelölték a művet, köztük a legjobb új darabnak és a legjobb férfi mellékszereplőnek járó elismerést is elvitte. Will Close volt az egyik díjazott, aki Harry Kane angol labdarúgó-kapitányt alakítja. Köszönőbeszédében háláját fejezte ki Kane-nek és Joseph Fiennesnek is.

Szó szerint nem tudok labdába rúgni, nem tudom, miért vagyok itt

– viccelődött a színész.

Az Eb alatt általános választásokra kerül sor, amit Graham komplett őrületnek minősít. „Öt miniszterelnökünk volt, és egy csomó titkárunk – az egyetlen állandó Southgate volt, a szövetségi kapitány. Annak lenne igazán értelme, hogy ennek az útnak a végén végre megnyerjünk egy trófeát.”