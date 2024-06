Nagy Zoltán: Csák János elhivatottsága erős, de egyfajta érdektelenség van a munkájában

„A válasz összetett”, már csak azért is, mert mindenki láthatta, hogy az elmúlt két évben mennyi probléma halmozódott fel – mondta Nagy Zoltán, a Független Előadó-művészeti Szövetség (FESZ) ügyvezetője az Index kulturális podcastműsorában, az arutlúKban, amikor arról kérdeztük, hogy mi a véleménye arról, hogy Csák János kulturális és innovációs miniszter beadta lemondását. Nagy Zoltán ezt mondta:

A hibákat lehetne sorolni és számonkérni, a legnagyobb tanulság mégis az, hogy kommunikáció és szakmai egyeztetések nélkül idejutunk. Ezt láttam a Zeneakadémia, az Operaház, a kulturális törvénytervezet ügyében is. Sok félelem és félreértés származhat abból, ha a szakmai szervezeteket nem vonják be, s nem mérik fel, mire van szükség.

Mint ismeretes, Csák János kulturális és innovációs miniszter 2024. június 9-én, vasárnap este jelentette be lemondását. Közölte, hogy amikor anno igent mondott a felkérésre, nem úgy tervezte, hogy csak a ciklus feléig látja el a feladatot, de most itt az ideje átadni a stafétabotot a fiatal nemzedéknek. Időközben már az is kiderült, hogy Hankó Balázs lesz az utódja.

Vakság és érdektelenség

„Azt tapasztaltam, hogy Csák János elhivatottsága erős, ám van egyfajta érdektelenség és vakság a munkájában, azzal kapcsolatban, hogy csak a célt látta. Ám nem volt képes arra, hogy a szakma különböző képviselőit megszólítsa, maga mellé állítsa, és párbeszéd alakuljon ki” – tette hozzá Nagy Zoltán. A FESZ ügyvezetője arról is beszélt, hogy személyesen egyszer sem találkozott Csák Jánossal, amit nagyon sajnál. Úgy véli, miniszterként nem lehet olyan attitűdöt felvenni, hogy „csak a saját magam által látott úton akarok menni”.

Futótűzként terjed a közösségi médiában az a videó, amelyben az eSzínház kezdeményezéséhez a Katona József Színház, az Örkény Színház, a Radnóti Színház és számos közismert művész is csatlakozott. Az összefogás arról szól, hogy közösségi gyűjtés indul a független színházak és társulatok finanszírozásának megsegítésére 2024. június 12. és július 31. között.

Nagy Zoltán örül a kezdeményezésnek, s rendkívül pozitív üzenetnek tartja, hogy ezek a színházak valóban képesek lemondani bizonyos jogdíjakról, hogy odaadják a függetleneknek. Azt más kérdésnek tartja, hogy kik nyilatkoztak meg az ügyben.

„Ha megnézzük, hogy ebben a dologban kik aktívak, azt látjuk, hogy a fővárosi fenntartású színházak. Nem tudom, hogy ez tudatos-e az eSzínház és az említett színházak részéről, és azt sem, hogy a vidéki és egyéb színházak felé mennyire nyitották ki a lehetőséget. Azt remélem, hogy megkeresték őket.”

Nagy Zoltánnal egyebek mellett azt is megvitattuk a podcastben, hogy

az előadó-művészeti terület miért nem tud egy egységes álláspontot kialakítani,

miért nem tartja jó módszernek, ha a kulturális élet szereplői a sajtóban üzengetnek egymásnak,

miért gondolja úgy, hogy az állami támogatások a függetlenek területén hasznosultak a legjobban,

mit gondol a kaposvári Országos Színházi Találkozóról,

és mit vár Hankó Balázs miniszteri kinevezésétől.

