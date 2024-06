Ideális lenne, ha ehhez a lehetőséghez minden gyermek hozzájuthatna

A Magyar Táncművészeti Egyetem rektora ismét örömmel vállalná a táncművész életpályát. Számára a tánc szerelem, amely nélkül szerinte nem érdemes ezt a pályát választani. Fodorné Molnár Márta úgy látja, a végzős hallgatóknak ma egyrészt könnyebb kiválasztani a számukra legmegfelelőbb, nekik leginkább tetsző társulatot az internet segítségével, másrészt a gazdasági helyzet és a konkurencia nehezíti a szerződéshez jutás lehetőségét.

E helyzet segítésére szerveztük meg idén már másodízben Párizs és Barcelona után Budapesten, a Magyar Táncművészeti Egyetemen is a Grand Audition-t, ahol összehozzuk a munkaerőpiac szereplőit: pályakezdő táncművészeket és társulatvezetőket, akik szerződéseket ajánlanak fel a nekik leginkább tetsző, az együttesükbe leginkább beleillő fiataloknak.

Szintén a pályakezdést és edukációt segítendő hozták létre a Budapest Ballet Grand Prix nemzetközi balettversenyt, ahol a neves táncművészekből és együttesvezetőkből álló zsűri – a workshopokon és értékeléseken túl – akár szerződést is ajánl a legtehetségesebb leendő táncművészeknek.

„A fentieknek köszönhetően már az első alkalommal megrendezett versenyre is óriási volt az érdeklődés: huszonhárom országból kilencven fiatal mérethette meg tudását az előválogatást követően. Bízunk abban, hogy legalább ilyen színvonalas versenyt tudunk ebben az évben is megrendezni” – tette hozzá.

Függetlenül családi körülményeitől

Az MTE rektorának felvetettük, hogy el tudná-e képzelni, hogy a tánc mint mozgáskultúra megjelenjen a köznevelésben. Üdvözölte a gondolatot, s mint fogalmazott:

Kezdemények már vannak. A mindennapos testnevelés heti öt órájából kettőt néptánccal már ki lehet váltani, és az alapfokú művészeti oktatási intézményekben is igen jelentős a tánc valamely formanyelvét tanulók száma,

de szerinte ennél még többre volna szükség. Hiszen a tánc minden formában, minden szinten kiemelkedő pozitív mentális és fizikális hatással bír. Akár amatőr, akár professzionális szinten űzi is valaki ezt a művészeti ágat, az megismeri az önkifejezés felszabadult formáját, miközben a tánc észrevétlenül fegyelemre, felelősségre, kitartásra, közösségépítésre, a sikerek és kudarcok megélésére és elviselésére neveli.

A rektor megfogalmazása szerint az egyetem professzionális előadó- és alkotóművészeket képez, de azt kutatások igazolják – és az intézmény vezetése pontosan tudja –, hogy a művészeti és művészettel való nevelésnek minden gyerek életében óriási szerepe van, és ideális lenne, ha ehhez a lehetőséghez minden gyerek hozzájuthatna, függetlenül családi körülményeitől.

Küzdelmes és kitartó tanulmányok

Fodorné Molnár Márta a végzős színházi tánc szakirány előadásáról elmondta, hogy a Magyar Táncművészeti Egyetem igen széles oktatási spektrummal rendelkezik, hiszen hat szakon és huszonkét szakirányon folytat képzést a kor igényeinek és elvárásainak megfelelően.

A táncművész szak színházi tánc szakirányán végzők vizsgaelőadását megcsodálva a hallgatók sokszínű, küzdelmes és kitartó tanulmányának eredményét láthattuk, amelyet az egyetem kiemelkedő színvonalú oktatói irányítottak és segítettek

– fogalmazott. Hozzáfűzte, hogy a sokszínű képzésnek köszönhetően a tanulmányaikat lezáró hallgatók előtt óriási lehetőségek állnak nyitva az elhelyezkedésüket tekintve, az ehhez szükséges tudás ma már elvárás, munkáltatói igény is.

9 Galéria: A Magyar Táncművészeti Egyetem vizsgaelőadása Fotó: Csillag Pál / Magyar Táncművészeti Egyetem

Példa erre az etalonnak számító párizsi Operaház is, ahol míg az egyik nap nagy klasszikus balettet játszanak, a következő este a legalternatívabb kortárs darabot mutatják be. Így az egyetem a tanulóit minden szakirányán erre a sokféle elvárásra készíti fel. S hogy ez a felkészítés mennyire sikeres, azt a nagyon magas számú szerződésajánlatok is bizonyítják.

(Borítókép: Fodorné Molnár Márta. Fotó: Papajcsik Péter / Index)