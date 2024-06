Michael J. Fox elvitte a show-t a Coldplay fesztiválos fellépésén

Michael J. Fox 2020-ban vonult vissza egészségügyi problémái miatt. A Vissza a jövőbe színésze mindig is küzdött sorstársaiért, alapítványa azért küzd, hogy gyógymódot találjanak a Parkinson-kórra, amiben több mint 6 millió ember mellett ő is szenved.

A 63 éves színész állapota folyamatosan romlik, ami a Glastonbury Fesztiválon is látható volt. Michael J. Fox már a Vissza a jövőbe című filmben is megcsillogtatta tehetségét. Nemcsak a színészit, hanem a zeneit is. A legendás filmben a Johnny B. Goode című dalt énekelte és gitározta, amit 2016-ban a Coldplayjel is eljátszott. Akkor még sokkal jobb állapotban volt, mint most.

A Coldplay népszerűsége nem csökken, nemrég háromszor töltötték meg a Puskás Arénát, és most az angliai Glastonbury Fesztiválon is szép számmal hallgatták a zenekart. A Fix You című számnál azonban olyasmi történt, amire senki sem számított.

A tolószékbe kényszerült Michael J. Fox ugyanis egy rózsaszín Fender gitárral a kezében megjelent a színpadon, majd eljátszotta a dalt a zenekarral, amivel nagy sikert aratott a közönség körében.

A Vissza jövőbe című filmekben Marty McFlyt alakító színész a Parkinson-kór kutatásának egyik vezető szószólója lett, 2000-ben megalapította a Michael J. Fox Alapítványt, hogy segítsen a közvélemény felvilágosításában és a kutatások finanszírozásában.

A céljaim mindig változnak. A legnagyobb célom, azt hiszem, az volt, hogy családot alapítsak. Négy csodálatos gyerekünk van, és ez volt a legfontosabb. A másik pedig az alapítvánnyal végzett munkánk

– mondta korábban Michael J. Fox, aki korábban azt is kilátásba helyezte, hogy visszatérne a színészkedéshez.