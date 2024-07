Egy örök fiatal, akinek nagyon sokat köszönhetünk

Az a helyzet, hogy Toldy Máriának van oka mosolyogni. Meg is teszi. Ha a korát kérdezné tőlünk valaki, azt mondanánk, hátulról húsz, elölről negyven, amúgy meg hetven. Nos, az énekesnő 86 éves, és senki nem mondaná meg róla. Születésnapja alkalmából a Musical Klub egész estés műsorral köszöntötte, ahol felcsendültek azok a dallamok, amelyeket anno ő énekelt, valamint olyanok is, amiket ő tanított be az akkor még pályakezdő fiataloknak.

Toldy Mária hatalmas sikereket ért el a dalaival, később pedig rengeteg színészt és énekest tanított énekelni, akik azóta is hálásak a magyar ikonnak. Az Operettszínház utánpótlásáról is ő gondoskodott a Pesti Broadway Stúdióban. A Borsi László, Kocsák Tibor és Várkonyi Mátyás által kitalált Musical Klub korábban is folyamatosan a szakma nagyágyúit állította közönség elé, ám most egy különösen ünnepi hangulatú estét sikerült varázsolniuk.

A közel kétórás műsor alatt tizenhat dal hangzott el, és számos történetet is meghallgathatott a publikum. A Benczúr Ház kertjébe ellátogató közönség érezhette azt a szeretetet, ami a mester és tanítványai között létrejöhet. Toldy Mária végigmosolyogta az estét, legyen szó a produkciókról, vagy amikor a fellépők szóban köszöntötték fel. Természetesen nem tudta, hogy milyen dalok hangoznak majd el, jó volt látni, ahogy alkalmanként meghatódik, máskor pedig egyszerűen csak élvezi évtizedek óta tartó munkájának gyümölcsét.

Egy este a hála jegyében

A műsor Toldy Rövid az élet című dalával indult, ami felvételről szólalt meg, majd Borsi László és Kocsák Tibor köszöntötte az ünnepeltet, és beszélgettek is egymással egy keveset, utána pedig elkezdődtek a különböző produkciók. Egy több Toldy-dalt tartalmazó medley-vel kezdődött el a zenés műsor, amit Gőbölös Krisztina, Jenes Kitti, Kádár Szabolcs János és Tassonyi Balázs adott elő kirobbanó energiával, hiba nélkül.

A tehetséges, és remek formában lévő fiatalok meghódították már az ország különböző színpadjait mind színházakban, mind koncerteken, és itt is lejött a profizmusuk, valamint az, hogy mennyi munkát fektettek abba, hogy megtanulják a szakmájukat.

Az estét Mészáros Árpád Zsolt folytatta volna, de betegség miatt sajnos nem tudott megjelenni, így Vágó Zsuzsi lépett a színpadra, hogy előadja egykori mesterének a Miss Saigon musicalből az Érted adnám életem című dalt. Dübörgő sikere után elmesélte, hogy Toldy akkor is hitt benne, amikor sokan bántották, és maga is elbizonytalanodott.

Zsuzsikám, hidd el, akik most téged bántanak, azok egyszer majd ott fognak neked statisztálni

– mondta akkor Toldy, és az idő, valamint Vágó Zsuzsi karrierje őt igazolja, ugyanis főszerepei az Operettszínház és a musicalek sztárjává tették.

Ezután Tassonyi Balázs tért vissza a színpadra, és előadta a Mozart!-ból a Schikaneder-revüt, utána pedig Takács Fanni énekelt a Koldusoprerából, méghozzá a kegyetlenül nehéz Barbara dalát, amit Kocsák Tibor kísért zongorán a tőle megszokott teljes profizmussal és nyugalommal. Következett Pintács Viki, aki merészen választott, ugyanis Whitney Houston The Greatest Love of All című dalát hozta ajándékba, és nem is fürdött be vele, nagy ovációt kapott. Őt követte az est legfiatalabb résztvevője, a nyolcéves Borsi Lili Hanna, aki Vuk dalát énekelte el, mivel ő is Toldy Mária tanítványai közé tartozik. Az est legtündéribb produkciója volt és nagy dolog is, gyerekként ugyanis nem könnyű kiállni egy több száz fős nézősereg elé,

neki viszont ez meg se kottyant.

A nyitóprodukcióban is szereplő Kádár Szabolcs János elénekelte a Zene, az vagyok én című dalt a Mozart!-ból, ami testhezálló volt, ugyanis ő játssza a Veszprémi Petőfi Színház előadásában a címszerepet. Most is hiba nélkül hozta a produkciót. Esély sem volt arra, hogy mindenki el tudjon jönni az estre, de Borsi László felolvasta azokat a színészeket és színésznőket, akik köszöntik Toldy Máriát, mások mellett Bereczki Zoltán, Feke Pál, Koós Réka, Kálloy Molnár Péter, Kardffy Aisha, Ladinek Judit és Somogyi Szilárd. A műsor első felét Krassy Renáta zárta, aki a Chorus Line-ból a Nothing című dalt énekelte el.

A család az család

A műsor második felvonása családi blokkal kezdődött, ugyanis Toldy Mária férje, Malek Miklós és két gyerekük, Malek Andrea és Ifj. Malek Miklós is részt vett az eseményen. Nem is akárhogy. Először egy apa-lánya produkciót láthattunk és hallhattunk, a két Malek a Prológot adta elő. A közös beszélgetésből kiderült, hogy milyen szoros érzelmi kapcsolat van közöttük, utána pedig Malek Andrea Vágó Zsuzsival duettezett, méghozzá a Sakkból választották a Már ismerem őt című dalt.

Az este egyedüli ének nélküli produkciója következett, de itt sem maradtunk zene nélkül. Ahogy minden este a Musical Klubok történetében, Kocsák Tibor most is előadott zongoráján egy improvizációt, amit az est hangulatához és témájához képzelt el, mégpedig a Rövid az élet című dalból. Ahogy korábban mindig, most is hatalmas sikert aratott produkciójával, amit a közönség mellett Toldy Mária is mosolyogva és tapsolva köszönt meg.

Nincsnek csodák, vagy mégis?

Cseh Dávid Péter, bár valószínűleg nem ivott vért a buli előtt, Draculaként lépett színpadra, és a Before The Summer Ends-t adta elő, ezzel pedig újra az énekeseké lett a főszerep. Gőbölös Krisztina, aki szintén tagja volt a nyitóprodukciónak, a Jentl-ből hozta a Hol van az megírva című tételt, és ismét bebizonyította, nem véletlen, hogy a Musical Klub szinte minden eddigi estjén fellépett meghívott vendégként. Jó volt látni a mindig száz százalékon teljesítő énekesnő egykori énektanára felé irányuló szeretetét és szakmai alázatát.

Ekkor már csak egy olyan énekesnő volt, aki nem lépett korábban színpadra, mégpedig Sarah Michelin, a fiatal tehetség, aki a Nyomorultak Eponinejaként nyűgözte le a publikumot. Zárásként Vágó Zsuzsi még

adott a drámaiságnak

a Nincsenek csodák című dallal, amelyet rengetegszer énekelt az Abigél című musicalben, ugyanis ő játszotta a főszerepet az Operettszínházban.

Mint minden Musical Klubot, ezt is Kocsák Tibor és Miklós Tibor Az élet szép című műve zárta, és az est összes szereplője egy emberként dalolt az ünnepeltnek. Emelkedett, boldog, minőségi, megható műsort láthattunk, amit sem a közönség, sem Toldy Mária nem fog elfelejteni.

