Sztárok lepik el a tábort, a fiataloknál tuti lesz papír és ceruza

A nyár a táborok ideje. Az irodalomban is. A Fiatal Írók Szövetsége ezért idén is megrendezi a a FISZ-tábort. Kitűzött céljuk, mindamellett, hogy a programsorozat értékőrző legyen, a szervezők mindig újragondolják a tábor programját, és ezúttal is számos meglepetéssel várják az érdeklődőket.

A reggeli Szerkesztői ismeretek proszeminárium és az esti buli között írói-szerkesztői gyakorlat, azaz a kiscsoportokban zajló műhelymunka folyik, amelyekben kiváló szakemberek vezetik a fiatalokat. A kritikaműhely vezetője Smid Róbert és Zelei Dávid, a prózáé Moskát Anita, Milbacher Róbert és Juhász Tibor lesz. Terék Annával, Kollár Árpáddal, Korpa Tamással és Lövétei Lázár Lászlóval dolgozhatnak a líraműhelyek résztvevői.

A műfordítóműhely vezetője Nádasdy Ádám. A szerkesztői proszemináriumot Tóth-Czifra Júlia és Fehér Renátó tartja majd. Szerda délután a műfordítói kerekasztal-beszélgetésen Kalász Orsolyát és Géher Istvánt Pataki Viktor kérdezi, majd az este folyamán az Akadálymentesített Online Jelenlét műhelytagjaival a két műhelyvezető, Szabó Imola Julianna és Juhász Tibor beszélget, bemutatva a VAGY című zinüket – kis füzet, amelyben a versek vannak összegyűjtve.

Csütörtök délután Grecsó Krisztiánt Szilágyi Zsófia kérdezi, aztán pedig elsőkönyvesszerzőink mutatkoznak be: Sárkány Tímeával, Nagy Dániellel és Nagy Zalánnal Kiss A. Kriszta beszélget. Péntek délután Rakovszky Zsuzsát Balajthy Ágnes és Pinczési Botond kérdezik, ezt követően Tófalvy Tamással és Fazekas Gergellyel merülünk majd el a legújabb magyar könnyűzenevizsgálatában, trendjeinek feltérképezésében. Górász Péter és Szirák Sára moderálásával.

Szombaton Vida Gáborral Szirák Péter beszélget, aztán pedig a Szövegpokol programkeretében a műhelyezőink olvasnak fel. Élőzenével is készülünk: csütörtök este Emidí & Zozova, pénteken pedig a Kvaterka együttesmuzsikája tölti be a teret. A táborba való jelentkezés lezárult, több mint százan leszünk együtt Királyrét lankáin.

A tábor a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg. Szakmai partnerünk éstámogatónk a PesText Nemzetközi Irodalmi és Kulturális Fesztivál.