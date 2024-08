A rákkal vívott hosszú küzdelem után meghalt Patti Yasutake. A színésznő augusztus 5-én hunyt el békésen a barátai és családja körében – mondta el menedzsere és barátja, Kyle Fritz a Deadline-nak.

A Los Angeles-i születésű Patti Yasutake kitüntetéssel végzett a UCLA színházi szakán. Karrierjét az East West Playersnél kezdte, ahol a társulat társalapítójával dolgozott hat éven át a színpadon, a stábban és a vezetőségben, és több mint egy tucat előadásban is szerepelt.

A színésznő Ron Howard 1986-os Gung Ho című vígjátékában debütált nagyjátékfilmben. Karakterét a film nyomán készült ABC vígjátéksorozatban is eljátszotta.

Következő filmjéért, az 1988-as The Washért Independent Spirit Awards-jelölést kapott. A Drop Dead Gorgeous és a The Road to Galveston című filmek mellett számos vendégszereplést vállalt olyan sorozatokban, mint A főnök, A Grace Klinika, a Dr. Csont és a Döglött akták.

Patti Yasutake halála előtti utolsó tévészerepe karrierje egyik legfelkapottabb szerepe is volt egyben, ugyanis a Netflix elismert Balhé című minisorozatában alakította George édesanyját, Fumi Nakai-t. Korábban ő játszotta Alyssa Ogawa nővért is a Star Trek: Az új nemzedékben is.

Három évtizeden átívelő színházi munkássága alatt számos neves színházban dolgozott, többek között Los Angelesben, San Diegoban és New Yorkban is, mindemellett színházi rendezőként több világpremiert is színpadra állított.

Patti volt az első ügyfelem, amikor több mint 30 évvel ezelőtt elkezdtem. Minden napot élveztünk, amikor együtt dolgozhattunk, hiányozni fog a tehetsége és a kitartása, de legfőképpen a barátsága

– mondta Kyle Fritz.

Megemlékezését az East West Playersben tartják augusztus 25-én délután.