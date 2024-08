Bővített kiadása jelenik meg a Green Day legismertebb albumának

A Green Day amerikai punkegyüttes pénteken bejelentette, hogy az American Idiot című albumuk megjelenésének 20. évfordulójára kiadják a lemez deluxe kiadásást, amely nem ismert demókat és élő előadásokat is tartalmaz majd.

2004-ben jelent meg az American Idiot, a Green Day hetedik albuma, mely több mint 14 millió példányban kelt el világszerte.

A 2000-es Warning lemezük közepes eladásai után az American Idiot az együttes visszatérését jelentette, visszalökte a Green Dayt a mainstreambe, valamint számos, a karrierjüket is meghatározó slágert hozott, köztük a Boulevard of Broken Dreams-t, a Holiday-t, valamint az album címadó dalát, továbbá az első hét Grammy-jelölésüket is ez hozta nekik.

„Az American Idiot a média mindennapos bombázására adott válaszként készült, (...) tele olyan témákkal, amelyek még ma is igazak, még 20 évvel később is” – írta a zenekar az Instagramon.

Most a lemez kiadásának 20. évfordulójára a zenekar kiadja az album bővített változatát – írja a People. Az október 25-én megjelenő jubileumi kiadvány a rajongók kedvenc számainak korábban kiadatlan demóit, valamint egy 2004-es a New York-i Green Day koncert élő felvételeit tartalmazza.

Az új lemezek mellett a kiadványhoz egy 110 perces dokumentumfilm is tartozik, a 20 Years of American Idiot, amely a zenekar tagjaival készült új interjúkat és régi fellépések archív felvételeit tartalmazza.

Januárban jelent meg 14. stúdióalbumuk, a Saviors. A punkegyüttes május óta turnézik Európában és Észak-Amerikában, hogy népszerűsítse az albumot.