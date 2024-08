Megütötte a főnyereményt, busás pénzösszeg üti a markát

John Scalzi műveit összeszámolni is nehéz. Könyvei már csaknem 20 éve a Tor kiadói csoport gondozásában jelennek meg, a mostani bejelentés szerint egy jó darabig ez így is marad.

A The New York Times bestsellerszerzője 10 könyvre szóló szerződést írt alá a kiadójával, elég nagy, hét számjegyű előlegért – dollárban.

John Salzi megfogalmazása szerint a kiadóknál ritka a folytonosság – a szerzők általában egyik kiadótól a másikig járnak. „Ezért különösen büszke vagyok arra, hogy ez a szerződés nem csak meghosszabbítja két évtizedes kapcsolatomat a Tor Booksszal, hanem lehetőséget ad arra, hogy tovább építkezzünk, és még jobbá tegyük azt, ami ezután következik. Nagyon sokat terveztünk az elkövetkező évekre. Alig várom, hogy olvashassák az új könyveket” – írta meg a The Booksteller.

Újabb 10 könyvről van szó

A Tor brit kiadója, Bella Pagan szintén örömének adott hangot, hogy folytathatják a közös munkát. Azt meg hihetetlennek tartja, hogy újabb 10 könyvről van szó. „John elképesztő tehetséges, izgalmas, kalandos és ötletes fikciókat ír, amelyeket mindig öröm kiadni.” Patrick Nielsen Hayden, a Tor kiadói csoport alelnöke és főszerkesztője így nyilatkozott: „Fantasztikus tudni, hogy még több évig együttműködhetünk John Scalzival. Ő egy figyelemre méltó író, és alig várom, hogy lássam, mit alkot a továbbiakban.”

Scalzi következő könyve, a When the Moon Hits Your Eye című könyv angolul 2025 márciusában jelenik meg.

Az új szerződés első könyvét 2029-re tervezik.

Scalzi életművét az elmúlt húsz évben több nemzetközi díjjal honorálták: 2005-ben megkapta a legjobb új sci-fi-írónak járó John W. Campbell-díjat, majd 2013-ban a Vörösingesek című regényéért elnyerte a műfaj legfontosabb irodalmi díját, a Hugo-díjat. Szakmai elismerését jelzi, hogy 2010-ben megválasztották az Amerikai Science Fiction és Fantasy Írószövetség elnökévé.

Magyarországon eddig 14 könyve jelent meg – az Agave Könyvek gondozásában.

Kritikus gondolkodásra van szükség

A világhírű amerikai sci-fi-író tavaly a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál díszvendégeként érkezett Magyarországra, és ő kapta a Budapest Nagydíjat. Az Indexnek adott exkluzív interjújában egyebek mellett arról beszélt, hogy a regényeiben az emberi moralitást teszi próbára. Az emberek ugyanis eszközként használják egymást, ahogyan az az érdekeiknek kedvez – ha nem, eldobják.

A tömegkommunikáció korszakában a helyzet azonban még rosszabb – a rádiótól a televízión át a közösségi csatornákig –, hiszen mindenhol ugyanazokat az arcokat látjuk, akik mindig ugyanazt szajkózzák. A tömeges manipuláció ettől működik olyan hatékonyan. Bár az is igaz, a probléma nem új keletű. Minden generációnak meg kell tanulnia, hogyan védekezzen a manipuláció ellen újra és újra, mert mindig jönnek új felületek, új módszerek, amelyek ellen új védelemre van szükség.

John Scalzi szerint ehhez nagy szükség volna a kritikus gondolkodásra. Ebbe időt és energiát kell fektetni, amely tudja: nem egyszerű.