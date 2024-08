A világ legszexibb DJ-je a délutáni hőségben is megtöltötte a Colosseumot

Ugyan az olasz Maneskin zenekar idén is kihagyta a Szigetet, a banda basszusgitárosa, Victoria De Angelis az önálló projectjével tiszteletét tette a fesztiválon. A fiatal szőkeség a Yettel Colosseumban lépett fel hétfő délután, ahova a borzasztó kánikula ellenére is rengetegen érkeztek, hogy lássák őt.

Mióta a 2021-es Eurovíziós Dalfesztivált megnyerték, és világszerte berobbantak a köztudatba, az utcazenészekből lett rocksztárok, azaz az olasz Maneskin zenekar tagjai (Damiano David – ének, Ethan Torchio – dob, Thomas Raggi – gitár, Victoria De Angelis – basszusgitár) mást se csináltak, csak dalokat írtak, és koncerteztek. Magyarországon összesen kétszer lépett fel a zenekar – 2021 novemberében, a Papp László Budapest Sportarénában megrendezett MTV EMA-gálán, ahol ők is a díjazottak között voltak, illetve 2023 májusában a Papp László Sportarénában adtak önálló koncertet.

Bár a banda rendre felbukkan a fesztiválok nagyszínpadain is, a Szigetet valamiért idén is kihagyták, kis kárpótlás viszont, hogy a zenekar basszusgitárosa, Victoria de Angelis az önálló projektjével végül megjelent a fellépők között a sorban. A basszusgitáros azután indult szólóban turnézni, hogy 2024-ben befejezte első világ körüli koncertkörútját a Maneskinnel. DJ-ként Európában és az Egyesült Államokban is fellép, gyors tempójú elektronikus zenei műfajok, leginkább hardstyle elemekkel fűszerezett technó/tech house stílusban utazva.

A Sziget Fesztiválon az egyik legkülönlegesebb helyszínen állt be a DJ-pult mögé a szőkeség: a Colosseumban láthatták az érdeklődők, ahol már kora délután beindultak a programok mindennap, hogy egészen hajnalig pumpálhasson és szeletelhessen a közönség. Bár a Maneskin most igen népszerű, Victoria meglepően korai idősávban kapott helyet:

délután 4 és fél 6 között, a legnagyobb melegben játszott, de így is megtöltötte a raklapokból felépített partizónát.

7 Galéria: Victoria fellépése a Colosseumban Fotó: Kaszás Tamás / Index

Ezen persze nem kell csodálkozni, a hölgyeménynek elképesztő a kisugárzása, és ahogy az a közösségi oldalára feltöltött képeken és videókon is látszik, általában lenge öltözetben, sokszor csaknem meztelenül lép a publikum elé – gyakran csak egy-egy kis csillagocska takarja a mellbimbóit. Az időjárás egyébként most is abszolút indokolta volna ezt a szettet, ám

Victoria ezúttal egy rózsaszín szőrpamacsos bikinifelsőben lépett a pult mögé, amelyhez pink fülhallgatót választott.

Tényleg nagyon sokan kíváncsiak voltak rá, pár perc alatt telepakolta a Colosseumot, ahol egyébként az előtte játszó fellépő is hasonló stílusú szettel operált, csak hát ugye nem mindegy, ki áll a pult mögött: a DJ személye is meghatározza, mekkora érdeklődést generál egy-egy hasonló zenei program.

Láthatóan egyébként Victoria is nagyon élvezte a Szigeten töltött másfél óráját, és nagyon jól állt neki, szinte sugárzott attól, hogy a figyelem fókuszába került – a zenekarban, ugye, főleg a frontemberre koncentrál elsősorban a közönség, de mindenképp megoszlik a figyelem négy ember között. Az is nagyon bájos volt, hogy De Angelis ugyanúgy végigbulizta a saját szettjét, ahogy a dühöngő részen bárki más a Colosseumban.

(Borítókép: Victoria. Fotó: Kaszás Tamás / Index)