Évekig a fiókban pihent, mégis óriási siker lett

Eredetileg táncfilmnek íródott, a jelenetről jelenetre megrajzolt alkotás végül fiókba került. Amikor a csapat úgy érezte, ideje egy újabb produkcióval előrukkolni a közönségnek, mégis visszanyúltak a forgatókönyvhöz: így indult a Paradisum története, amely három és fél héten keresztül varázsolja el a skót fővárosba érkező közönséget, október 10-től pedig a Müpa Sátor látogatóit. (Az Index is kint járt a csapatnál, és megnézte az egyik előadást, a kritikát ide kattintva olvashatják.)

A Recirquel munkássága nem csak annyiból áll, hogy kitalálnak egy koncepciót, begyakorolják a számokat és színre viszik a darabot. Egy-egy új produkció előkészítése nehéz feladat, akár 3-4 éves felkészülés is megelőzhet egy premiert.

Arról beszélgettünk a kreatív stábbal, hogy izgalmas lenne kutatómunkát végezni arról, hogy egy táncfilmet meg lehet-e csinálni színpadi műként, tehát magát a témát ki tudjuk-e úgy bontani, hogy az színpadon is működjön. Az előadásnak megvolt a váza, így jött a Paradisum. A Recirquelnél több munka is összekapcsolódik, a darabok egyértelműen következnek egymásból (stiláris és tematikai szempontól egyaránt – a szerk.). A Paradisum az IMA előadásunk után következik. Ha az ember megtalálja azt a fajta belső békét, amit az IMA hivatott bemutatni, utána jön a regeneráció. Az előadás eredeti címe is Regeneráció volt, de a kollégák megvétózták…