Hobo lemondta a koncertjét, aggódnak érte a rajongók

Földes László, vagyis Hobo népszerűsége a mai napig töretlen. A 79 éves, Kossuth-díjas bluesénekes, dalszerző koncertjei iránt rendre hatalmas az érdeklődés, korosztálytól függetlenül. A tervek szerint úgy volt, hogy nyár utolsó napján, 2024. augusztus 31-én a budapesti Barba Negrában lép fel, ám az élet közbeszólt.

Hobo Facebook-oldalán nemrégiben az alábbi poszt jelent meg:

Sajnos egészségi okok miatt le kell mondanom a szombati Barba Negra-beli »Út a Kopaszkutyáig« koncertet. Bízva a gyors javulásban megértésüket kérem és üdvözlöm Önöket. Hobo

A poszt majdhogynem felszántotta az internetet, a kommentszekciót ritkán látható szeretetáradat töltötte meg, a rajongók megértőek, sajnálják, és kivétel nélkül mielőbbi jobbulást kívánnak a Hobo Blues Band alapítójának.

Arról egyelőre nincs hír, hogy a barba negrás bulit mikor pótolják, ám Hobo honlapján az olvasható, hogy legközelebb szeptember 13-án, Biatorbágyon ad koncertet. Reméljük, addigra jobban lesz, és visszatérhet a közönségéhez.

A Kossuth-díjas művész 2024-ben a Petőfi Zenei Díj Életműdíjat is megkapta. A legendás előadóművészről azt írták, nemcsak a könnyűzene különböző műfajaiban – a bluestól a rockon át a folkzenéig – alkotott maradandót az elmúlt évtizedek során, de jelentős irodalmi és színművészeti tevékenysége is. Életművét könyvek, színházi és filmszerepek és önálló estek is színesítik.