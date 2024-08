Több mint negyven éve, 1983 novemberében történt Magyarország legdurvább képlopása, amikor is egy magyar és olasz tagokból álló bűnbanda betört a fővárosi Szépművészeti Múzeumba, és ellopott hét nagy értékű festményt. A MúzeumCafé legújabb, 101. számában Gréczi Emőke Vad múzeumi történet „Mondják meg, konkrétan mit szegtem meg” című tanulmánya vázolja fel a képlopás eddig ismeretlen körülményeit. A szerző a bűncselekmény idején regnáló, a műkincslopás miatt súlyos fegyelmi megrovásban részesülő főigazgató, Garas Klára hagyatékában fennmaradt dokumentumokat hívja segítségül. Ezekből kiderült, hogy éppen Garas Klára volt az, aki többször felhívta a figyelmet a biztonság hiányosságaira. A főigazgató végül távozott a múzeumból.

Olasz festők műveit, pontosabban Raffaello Esterházy Madonnáját és Ifjú képmását, Giorgione képmását, Tintoretto női és férfi képmásait, valamint Gianbattista Tiepolótól két képet, a Szűzanya hat szenttel és a Pihenő szent család című alkotásokat vitték el negyvenegy éve a Szépművészeti Múzeumból.

Mi kellett ahhoz, hogy lehetővé váljon a múlt évszázad legnagyobb hazai műkincslopása?

− teszi fel a – nem is annyira – költői kérdést Gréczi Emőke az augusztus közepén a MúzeumCaféban megjelent tanulmányában, amelyre azonnal meg is adja a választ: a múzeum végtelenségig elhúzódó tatarozása, a felújításhoz felállított állványzat, az intézmények, valamint a benne őrzött műkincsek védelmét érintő joghézag, és persze a nyolcvanas évek első felében a múzeumi rendszerben fennálló anomália.

Nem volt mit tenni

A főigazgató már évekkel a lopás előtt, 1978 szeptemberében megírta egy emlékeztetőben – nem tudni, kinek –, hogy melyek a múzeum épületének legrosszabb állapotban lévő részei. Pontokba szedte az adatokat, kiemelte, hogy „az épület súlyos romlása, a felújítás akadályozása mind a műkincsállomány felelősségteljes és szakszerű fenntartását, mind a közművelődési program megfelelő teljesítését súlyosan akadályozza”.

A Román Csarnok háborús sérülései, a tető, a megrepedt falak, a beázott helyiségek, a homlokzati hibák, a hibás fűtőberendezés, valamint a penészedő raktár is felkerült a listára. Garas továbbá kiemelte, hogy

pénz és kivitelező sem akadt a munkálatok folytatására.

Garas egy 34 oldalas gépiratban − amely dátumokkal és idézetekkel tartalmazza az épület rekonstrukciójának halasztásáról szóló, az anyagi forrás hiányára mutogató döntéseket − felvázolta a betörésig tartó helyzetet. Tette ezt azután, hogy a képek előkerülését követően fegyelmi eljárás indult ellene, valamint helyettese, Szentléleky Tihamér; a gazdasági igazgató, Őrhegyi Gyula és a Központi Múzeumi Igazgatóság több szakembere ellen.

Garas Klára mindent megtett az épület és a gyűjtemény védelméért, a hagyatékában fennmaradt dosszié anyagai (dokumentumok, levelezések, újságkivágások, iratmásolatok) legalábbis ezt mutatják. Kétségbeesett és hiábavaló küzdelem lenyomata ez, amellyel ártatlanságát és tehetetlenség szerette volna bizonyítani.

Hibajelzések sora

A tanulmányból kiderült, hogy a főigazgató 1981 áprilisában Alföldi Zoltánnak, a KMI (Központi Múzeumi Igazgatóság) igazgatóhelyettesének is vészjeleket adott. 1982 végéig múzeumi, minisztériumi, KMI-s, illetve pártbizottsági megbeszélések és levélváltások tanúsítják, hogy egyre kevesebb lett a pénz, az anyagi forráshiány 1983-ban, a lopás évében is probléma volt. Bár a kézi jelzésadók és a hőérzékelők ekkor már fel voltak szerelve, a betörésjelzők érzékelői nem, mert a kivitelező nem fejezte be a munkát.

NOVEMBER 1-JÉN AZ infraérzékelők után az IDEIGLENES RIASZTÓ IS ÜZEMKÉPTELENNÉ VÁLT,

ráadásul a világítás is gyér volt, így a rablók könnyedén elemelhették a helyükről a képeket.

A MúzeumCafé 101. számában olvasható tanulmányban a szerző részletesen elemezi a felek véleményét és megnyilvánulásait, írásos bizonyítékokkal alátámasztva az elhangzottakat. Mellékletként elérhető a Garas Klára által hátrahagyott „magánnyomozási” dokumentum, amely nemcsak írásban vázolja fel az idővonalat és a történéseket, de rajzon is ábrázolja az épületbelsőt.

A 1984. február 24-i dátummal ellátott fegyelmi határozat kimondja, hogy Köpeczi Béla miniszter „munkaviszonyával kapcsolatos kötelezettségének vétkes megszegése miatt” szigorú megrovásban (fegyelmi büntetésben) részesíti Garas Klárát. Az igazgatónő jegyzetei, érvelései a fellebbezéshez szintén megtalálhatók a tanulmányban. Garas kézzel írt dokumentumaiban olvasható a híres-hírhedt költői kérdés:

Nincs olyan szabály, amely konkrétan meg lett volna szegve. Mondják meg, mit kellett volna tenni?

− elmélkedett akkor az igazgatónő, aki 1984. február 27-én, a fegyelmi határozatra reagálva a nyugdíjazását kérte. Később úgy nyilatkozott Friderikusz Sándornak az Élet és Irodalomban, hogy már a vizsgálat elején tudta, részben a múzeum vezetőségének kell majd vállalnia a felelősséget a történtekért. Garas Klára 2017-ben, 98 évesen halt meg.