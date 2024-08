Idén olyasmi történt, ami eddig még senkinek sem sikerült

Kihirdették a Merítés-díj széppróza kategóriájának 2024-es győzteseit. Most először fordult elő, hogy valaki újra nyerni tudott, ráadásul duplázott is, hisz mind a zsűri, mind a közönség díját ugyanaz a könyv kapta.

Idén tizedik alkalommal osztották ki a Merítés-díjat, ami egy független, a magyar irodalmat szerető olvasók által alapított díj. A zsűri díja mellett közönségdíjat is kiosztanak a moly.hu felhasználóinak szavazatai alapján. A díjra az adott naptári évben megjelent első kiadású magyar művek esélyesek.

A 2023-as évből a zsűri 32 kiadó könyveit olvasta, ami majdnem kétszer annyi, mint tavaly. Úgy tűnik, egyre többen foglalkoznak kortárs magyar irodalommal. A legtöbb könyvvel idén is a frissen önállósodott Kalligram Kiadó képviseltette magát (20). A legjobb tízbe idén is bekerült egy első kötetes szerző, Ughy Szabina.

Most először fordult elő, hogy valaki újra nyerni tudott, ráadásul duplázott is, hisz mind a zsűri, mind a közönség díját ugyanaz a könyv kapta. A zsűri döntése és a közönségszavazás alapján is a széppróza kategória 2024-es győztes műve:

Tompa Andrea: Sokszor nem halunk meg (Jelenkor)

A díjat minden évben négy kategóriában ítélik oda (széppróza, líra, gyermek- és ifjúsági irodalom).

A zsűri így látja

Korábban megkérdeztük a zsűri egyik tagját, Varga Csabát, hogyan értékeli az idei mezőnyt, illetve az elmúlt tíz évben milyen olvasói tendenciát érzékel a magyar szépprózában.

„Tizedik éve nevezzük meg az év legjobbnak tartott tíz prózakötetét, nehéz megmondani, hogy egy adott év kiemelkedő volt-e vagy sem. Nincsen rá objektív mérőszám. Év közben ránézve a gyarapodó könyvlistára gyakran mondjuk, hogy jó kis év lesz. Aztán kiderül, hogy amit nagyon vártunk, az néha csalódás, de mindig vannak kevésbé ismert írók, akik meglepnek minket.”

Úgy látja, hogy minden évben van 5–6 kiváló mű, mögöttük ott van még 10–15 figyelemreméltó kötet, ami még marad, arra tíz év múlva már csak kevesen emlékeznek. Ehhez érdemes tudni, hogy évente 100–140 szépprózakönyv jelenik meg nálunk.