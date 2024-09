Exkluzív élményekkel készül a Libri új törzsvásárlóinak

A Libri nemrég készült, olvasási szokásokat vizsgáló kutatása kimutatta, hogy az olvasás leginkább a kikapcsolódás, az időtöltés és a szórakozás fontos eszköze mind a gyakori, mind a ritka könyvvásárlók számára.

A kérdezettek számára az olvasás nem csupán pihenést, hanem ismeretbővítést és tanulást is jelent, új világokat nyit meg, miközben kivonja őket a mindennapok fáradalmaiból.

Manapság szinte luxus, ha van időnk magunkra. Fontos, hogy a szabadidőnket úgy töltsük el, hogy az egyszerre legyen pihenés, feltöltődés és szórakozás. Az olvasás erre kiváló választás, mely ráadásul a mentális egészségünket is szolgálja. A Sussexi Egyetem egy korábbi kutatása kimutatta, hogy már napi 20 perc olvasással is jelentősen, közel 70 százalékkal csökkenthetjük a stressz-szintünket. A könyvek tehát nem csak tanulásra, önfejlesztésre vagy a szabadidőnk eltöltésére alkalmasak: az olvasás hosszú távon is javítja az életminőségünket