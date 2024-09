Egy valami biztos: ilyen „csupaszon” még soha nem mutatkozott be Budapest ikonikus épülete, a Müpa, az újságírók ugyanis művészek és közönség nélkül járhatták be a kulturális létesítményt. De nemcsak a sajtó munkatársai, hanem a nagyközönség számára is kinyílnak az intézmény eddig zárt kapui, néhány héten belül ugyanis a Müpa Egyetemi Nap keretében a felsőoktatásban tanuló fiatalok is bepillanthatnak a kulisszák mögé.

Ne csak a Budapest Park legyen tele

„Az elmúlt időszakban kiemelt figyelmet fordítottunk arra, hogy még intenzívebben nyissunk a fiatalok felé. Már egészen pici csecsemőket hoznak a Müpába a szüleik, és gyerekkorban is nagyon sok programot tudunk biztosítani nekik. Néha még az iskolák is elhozzák a kamaszokat a kötelező színházi előadásokra, de aztán jön egy időszak, amikor a fiatalok kikerülnek a látómezőnkből, és csak felnőttként térnek vissza újra. Az a vágyunk, hogy ne csak a szomszédos Budapest Park legyen tele a fiatalokkal, hanem a Müpa is” − mondta a kezdeményezésről Kosztolánczy Gábor vezérigazgató-helyettes.

19 Kosztolánczy Gábor Galéria: Így még soha nem láttuk Budapest ikonikus épületét (Fotó: Papajcsik Péter / Index)

Az első Egyetemi Napot tavaly szervezték, a visszajelzések pedig pozitívak voltak:

van olyan fiatal, aki azóta már a Müpában dolgozik.

A sajtóbejárás első állomásaként Vankó Dániel, a Müpa szcenikai igazgatója a Fesztivál Színház színpadára szólította az újságírókat, ahol a szemük előtt kelt életre az üres pódium és a nézőtér: leereszkedtek a függönyök, elindult alattuk a forgó színpad, felvillantak a fények. Egy pillanatra mindenki a művészek bőrébe bújhatott, csak a nagyérdemű hiányzott a teljes élményhez.

A színházat mindenféle műfajban használják, a kamaraoperától egészen az újcirkuszi előadásokig. Itt lett bepróbálva az Edinburgh Fringe-en is előadott Paradisum, a Recirquel új produkciója, amely októberben a Müpa Sátorba költözik.

Magyarország egyik legmodernebb színháztechnikája van körülöttünk, és a színpad méretei is lehetőséget adnak arra, hogy gyakorlatilag bármit meg tudjunk itt csinálni. Mind a két nagy terem, a Színház és a hangversenyterem is úgynevezett ház a házban struktúrával lett kiépítve, ami azt jelenti, hogy az épület többi részével nincs összebetonozva. Gumibakokon áll a tömb, ennek az a funkciója, hogy itt van mellettünk a Duna, a vasúti híd, a HÉV meg a villamos, a rengeteg zajjal járó rezgés, a zajok viszont a hangcsillapításnak köszönhetően nem jönnek be ezekbe a néma termekbe

− emelte ki Kosztolánczy Gábor.

19 Galéria: Így még soha nem láttuk Budapest ikonikus épületét Fotó: Papajcsik Péter / Index

Az öltözők megtekintése után Káel Csaba vezérigazgató a Bartók Béla Nemzeti Hangversenytermet mutatta be a vendégeknek. Russell Johnson New York-i akusztikai tervezőirodája felelt a terem akusztikájáért. Ez beleillett Zoboki Gábor koncepciójába, aki egy speciális, XXI. századi rendszert épített ki, az úgynevezett zengőkamrákat.

A falakat habosított koncertekre szoktuk befüggönyözni, hogy jobban benyelje a hangot, de az akusztikus, a szimfonikus, meg a kamarakoncertekre kinyitjuk, hogy a hang hosszabb terjedelembe utazhasson

− ismertette Káel Csaba.

A bejárás a videóstúdiók, valamint a hangstúdiók bemutatásával zárult. Az újságírók megnézhették, hol és hogyan veszik fel a koncerteket, miként tárolják a felvételeket, és hogyan rögzítik egyesével a különböző hangszerek hangsávjait.

Októberben a fiataloké a terep

A Müpa Egyetemi Napon a tematikus backstage-túrákon a produkció, a rendezvényszervezés, a marketing és a szcenikai részleg vezetői kalauzolják el az érdeklődőket az említett helyekre, ahová korábban csak bennfentesek juthattak be. Október 2-án egy hasonló vezetés keretében betekintést engednek a BEATSTARZ fellépésébe és a Győri Balett próbájába is.

A Müpa backstage-ét Lábas Vikivel, Simon Mártonnal és Balázsovics Misi Tinkkel, a színház és az irodalom kapcsolódási pontjait Vecsei H. Miklóssal járhatják körbe, míg az irodalom legaktuálisabb kérdéseire Simon Mártonnal keresik a választ a résztvevők.

A Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben páratlan akusztikai élménnyel várja a fiatalokat Tasi Csaba orgonaművész, de valódi hangszereket is kezükbe vehetnek az Ethnosound programján.

A BEATSTARZ 60 perces koncertjén olyan előadók közös zenekari jammelésében és freestyle-ozásában vehetnek részt a látogatók, mint 6363, Lil Frakk, Saiid, FRANKO, Ótvar Pestis és Turan Khan. A zenei alapokat Azahriah dobosa és basszusgitárosa, Ceryák István és Gerendás Ruben, valamint Heiling Tomi (Punnany Massif), Mackó Miki (Manuel, ValMar), illetve a BEATSTARZ zenészei biztosítják.

(Borítókép: Papajcsik Péter / Index)