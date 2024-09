J. K. Rowling bejelentette, egyszerre több könyvön dolgozik

A Harry Potter-könyvek szerzője az X-en számolt be arról, hogy elkezdett egy futurisztikus regényen dolgozni. Előbb azonban befejezi a Cormoran Strike-sorozatot, amelyet Robert Galbraith álnéven jegyez – szúrta ki a Kultúra.hu.

A készülő könyv híre akkor derült ki, mikor az írónőt megkérdezték, írna-e valaha űrodüsszeiát.

Három könyvtervem is van a Strike utánra, és már mindegyiken dolgozom, mert egy eszelős munkamániás vagyok. Az, amelyiket először szeretnék befejezni, futurisztikus, de nem egy űrodüsszeia, sajnálom. Abszolút földhöz kötött

– mondta J. K. Rowling.

Rowling legközelebb megjelenő regénye a Strike-szériát folytatja, és a The Hallmarked Man (A fémjelzett férfi) címet viseli. A szerző májusban elmondta a The Times of Londonnak, hogy két további kötettel szeretné bővíteni az eddig hétrészes sorozatot, amely egy háborús veteránból lett magándetektív történetét követi. A könyvekből televíziós sorozat is készült, amelynek idén forgott a hatodik évada.

J. K. Rowling korábban több bejegyzést osztott meg X-felületén, amelyekben a megválasztott nőkért és egyenjogúságért felelős államminisztert, Anneliese Doddst kritizálta. Az író egy korábbi interjúrészletet osztott meg a politikusról, ahol többször feltették neki a kérdést, hogy miként definiálja a nőt, amire Dodds rendre kitérő választ adott.