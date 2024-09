Rekordnézettséggel zárult a negyedik eSzínház Fesztivál

Szeptember 20. és 29. között tartották az ország egyetlen online térben rendezett színházi seregszemléjét, az eSzínház Fesztivált. A kilencnapos eseményen 14 színház és társulat produkcióját nézhette meg a közönség. A vártnál is nagyobb érdeklődés mellett 27 országból követték figyelemmel az előadásokat és az ingyenes szakmai kerekasztal-beszélgetéseket.

A fesztiválra jelölt alkotásokat szakmai zsűri értékelte és a nézők is szavazhattak. A szeptember 29-i eredményhirdetésen a fődíjat, azaz a legjobb digitális adaptációnak járó díjat a Kivilágos kivirradtig című alkotás nyerte.

A legjobb női főszereplő Takács Nóra Diána, a legjobb férfi főszereplő Vizi Dávid, a legjobb látványért járó díjat pedig az 1984 című produkció érdemelte ki. A közönségszavazást a Szélvész után is szép vagy című előadás nyerte – ismertette közleményében az Alapítvány a Magyar Színházakért.

Az Art is Business két különdíjat ítélt oda: A két egyetlen − Karinthy Frigyes nagy szerelmei című alkotás mellett az 1984 című produkciót is díjazta. A Könyves Magazin különdíját a Szabad lebegés − Variáció Bálint András Szerb Antal-estjére című előadás kapta. A Papageno két különdíjat is kiosztott, az egyiket Az ember, aki csak azt tudta mondani, amit olvasott című alkotás érdemelte ki, a másikat a Szabad lebegés − Variáció Bálint András Szerb Antal-estjére című előadás. A radiocafé különdíjait Rozsdatemető 2.0 − A Hábetler család 100 éve című előadás és az 1984 című produkció kapta.

A közönség szavazatainak összesítését követően az eSzínház Fesztivál Közönségdíját a Vígszínház: Szélvész után is szép vagy című produkciója nyerte el.

A szerző, Cseh Dávid, rendezője, Dino Benjamin.

A zsűri négy kategóriában osztott ki elismerést

A közlemény szerint az eredményhirdetést követően november 5-én ünnepélyes keretek között kerülnek kiosztásra az eSzínház Fesztivál ’24 szakmai, közönség- és különdíjai a DANTE Közösségi Alkotótérben. Az eseményen a laudációk mellett az elismerésekkel járó díjak és felajánlások is átadásra kerülnek.

Az eSzínház Fesztiválra nevezett produkciókat szakmai zsűri értékelte, amelynek tagjai Sodró Eliza, Török Tamara, Puskás Tamás, Závada Péter és Légrádi Gergely voltak. A zsűri 4 kategóriában osztott ki elismerést.

A zsűri által értékelt szempontok, kategóriák és díjazottak:

A legjobb online adaptáció, azaz a zsűri fődíját a Weöres Sándor Színház alkotása, a Kivilágos kivirradtig nyerte (Móricz Zsigmond azonos című regénye alapján a színpadi szöveget készítette: Tóth Réka Ágnes, rendező: Horváth Csaba).

A legjobb látvány díját a zsűri a Szegedi Nemzeti Színház produkciójának, az 1984-nek ítélte oda (George Orwell azonos című regénye alapján színpadra alkalmazta: Horgas Ádám, rendező: Horgas Ádám).

A legjobb női főszereplő Takács Nóra Diána, az Örkény István Színház: A várományos című előadásában nyújtott alakításáért (szerző: Jean-Luc Lagarce, rendező: Ascher Tamás).

A legjobb férfi főszereplő díját Vizi Dávid érdemelte ki a zsűri véleménye szerint, a Katona József Színház: Rozsdatemető 2.0 − A Hábetler család 100 éve című produkciójában nyújtott alakításáért (szerző: Fejes Endre − Tasnádi István, rendező: Máté Gábor).

Pénzdíjban is részesültek a nyertesek

A Közönségdíj és a zsűri elismeréseinek nyertesei pénzdíjban is részesülnek. Az Art is Business két különdíjat ítélt oda. A Madách Színház: A két egyetlen − Karinthy Frigyes nagy szerelmei című alkotása (szerző: Fráter Zoltán, rendező: Szirtes Tamás) mellett a Szegedi Nemzeti Színház: 1984 című produkcióját is különdíjban részesítették (George Orwell azonos című regénye alapján színpadra alkalmazta: Horgas Ádám, rendező: Horgas Ádám).

A Könyves Magazin különdíját a Radnóti Miklós Színház: Szabad lebegés − Variáció Bálint András Szerb Antal-estjére című előadása kapta (rendező: Deák Krisztina).

A Papageno két különdíj kiosztásáról is döntött. Az első különdíjat a Csiky Gergely Állami Magyar Színház (Temesvár): Az ember, aki csak azt tudta mondani, amit olvasott című alkotása érdemelte ki (szerző: Adrián Sitaru, rendező: Adrián Sitaru).

A Papageno második különdíját a Radnóti Miklós Színház: Szabad lebegés − Variáció Bálint András Szerb Antal-estjére című előadása érdemelte ki (rendező: Deák Krisztina).

A radiócafé különdíjait egyrészről a Katona József Színház: Rozsdatemető 2.0 − A Hábetler család 100 éve című előadása (Szerző: Fejes Endre − Tasnádi István, rendező: Máté Gábor), másrészről a Szegedi Nemzeti Színház: 1984 című alkotása nyerte (George Orwell azonos című regénye alapján színpadra alkalmazta: Horgas Ádám, rendező: Horgas Ádám).