Eötvös Péter Valuska című operája nyert az International Opera Awardson

Varga Bence rendező a díj átvételekor köszönetet mondott mindenkinek, aki a Magyar Állami Operaház előadásának létrejöttében közreműködött, köztük Mezei Marinak, a zeneszerző özvegyének és librettistájának, valamint Szennai Kálmánnak, a darab karmesterének. A rendező külön megemlékezett a 80 éves korában elhunyt szerzőről, akinek megköszönte a közös munkát és emlékének megőrzésére hívta fel az egybegyűlteket.

„Eötvös Péter egyetlen magyar nyelvű operája megkomponálására 2018-ban kapott felkérést a Magyar Állami Operaház vezetésétől. Darabja alapjául a zeneszerző a Nemzetközi Man Booker-díjjal kitüntetett Krasznahorkai László Az ellenállás melankóliája című, 1989-ben megjelent regényét választotta. Az opera librettóját Eötvös Péter Mezei Marival, valamint Keszthelyi Kinga dramaturggal közösen készítette el, az előadást Varga Bence vitte színre alkotótársaival közösen” − olvasható az OPERA sajtóközleményében.

A címszerepet az Évad Kamaraművésze címmel jutalmazott Haja Zsolt, a további főszerepeket Miksch Adrienn, Szabóki Tünde, Farkasréti Mária, Hábetler András és Cser Krisztián énekelték, az OPERA együtteseit Szennai Kálmán dirigálta. Eötvös Péter előrehaladott betegsége dacára szoros figyelemmel kísérte a premier előkészületeit, az Eiffel Műhelyházban 2023. december 2-án megtartott ősbemutatón személyesen is részt vett, ez volt utolsó nyilvános szereplése.

A hazai és a nemzetközi kritika által is kedvezően fogadott produkció 2024 januárjától fél éven át az OperaVision internetes portálon is ingyenesen megtekinthető volt, most a díjazás alkalmából 2024 december 2-ig újból megtekinthető.

Az OPERA repertoárjára várhatóan a 2025/26-os évadban tér vissza.

Négy hónapon belül ez a második rangos nemzetközi elismerés, amelyben a Magyar Állami Operaház produkciója, illetve művésze részesül. 2024 júniusában Balázsi Gerő Ármin, a Magyar Nemzeti Balett principálja vehette át a moszkvai Bolsoj Színházban a balettvilág Oscar-díjának is nevezett Benois de la Danse-díjat férfi táncművész kategóriában.