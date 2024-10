Megszólalt a friss irodalmi Nobel-díjas, aki végtelenül szerény

Mint világszerte sokan, úgy a Han Kang is meglepődött azon, hogy 2024-ben ő kapta az Irodalmi Nobel-díjat. A dél-koreai szerző most felfedte, hogyan ünnepelte meg a világraszóló elismerést.

Han Kang éppen befejezte a vacsorát fiával szöuli otthonában, amikor megkapta a hírt, hogy 2024-ben ő lett az Irodalmi Nobel-díj győztese. „Annyira meglepett és megtisztelt, hogy valaki felhívott, és elmondta ezt a hírt, így természetesen meglepődtem” – mondta Han Kang a La Repubblicának. Hozzátéve, hogy aznap nem dolgozott, csak pihent: olvasott, és sétált egyet.

A fiam is meglepődött. És azóta sem tudok mást mondani, csak azt, hogy megtiszteltetés.

Han Kang – aki az első dél-koreai szerző, aki megkapta az irodalmi Nobel-díjat –, majd felidézte, hogy gyerekkorában dél-koreai könyvek között nőtt fel, amelyek azóta is közel állnak hozzá. S reméli, hogy a hírnek majd a koreai irodalom olvasói, valamint az író barátai is örülnek majd.

Han Kang számára minden író inspirálóan hatott, akit gyerekkora óta olvasott, „mert mindegyikük az élet igazi értelmét keresi”. Ezért sem tudott megnevezni néhány olyan írót, akik igazi ihletforrásként hatottak rá. Arra a kérdésre, hogy ha valaki fel akarja fedezni a munkásságát, hol kezdje, a friss Irodalmi Nobel-díjas szerző azt mondta, hogy szerinte minden író szereti a legújabb könyvét. Ezzel ős is így van. Esetében ez We Do Not Part című kötet, reméli, hogy jó kezdet lehet.

Majd The White Book, amely nagyon személyes lett, mert egy önéletrajzi könyv. És ott van még A növényevő, mégis úgy gondolom, hogy a We do not part című kötettel érdemes kezdeni

– fogalmazott Han Kang, aki azt is elárulta, hogyan ünnepelte a Nobel-díjat. „Csak teáztam, nem iszom, teáztam a fiammal, és csendben ünnepeltem.”

Állandó aktualitása van

Kiss Marcell, Han Kang könyveinek egyik magyar fordítója korábban az Indexnek azt mondta, őt kellemes meglepetésként érte, hogy a dél-koreai szerző kapta a Nobel-díjat. Úgy véli, nagyon jó stiliszta, tehát nagyon jól ír, mindemellett olyan témákat érint a regényeiben, amelyek fontosak Dél-Korea számára.

Ezeknek mindig az emberi mélységeit találja meg, illetve olyan emberi tragédiákkal foglalkozik, amelyek máshol is megtörténtek vagy megtörténhetnek. Az irodalmi érték mellett állandó aktualitása is van, ezért érdemes minél nagyobb körben olvasni a műveit.

Han Kang életművében a szerző és az olvasó is történelmi traumákkal és láthatatlan szabályrendszerekkel szembesül. Az írónő minden művében rámutat az emberi élet törékenységére. Egyedülállóan érzékeli és érzékelteti a test és lélek, az élők és a holtak közötti összefüggéseket, költői és kísérletező stílusával a kortárs próza megújítója lett.

A szerzőnek eddig két könyve jelent meg magyarul a Jelenkor Kiadó gondozásában. A Növényevő (ford. Kim Bogook és Németh Nikoletta) és a Nemes teremtmények (ford. Kiss Marcell) szerzőjének új könyve, a Görög leckék pedig még 2024-ben megjelenik Kiss Marcell fordításában.