Újra bedobja magát Budapest egyik legkülönlegesebb fesztiválja

A RUSZT színházi fesztivál 2024-es program középpontjában a változás hívószó áll. „Érzékeljük, hogy a kultúrafogyasztási szokások, a művészet lehetőségei és feladatai, maga a kifejezési formák is átalakulóban vannak. Egyfelől elfogadjuk a külső hatásokat, és reagálunk is rájuk, másfelől a változás kiváltására való törekvést is missziónknak érezzük” – fogalmazta meg Bán-Horváth Veronika, az Itt és Most Társulat művészeti vezetője az idei év esszenciáját.

A fesztivált Fehér Renátó költő 2024. október 21-én nyitja meg, amelynek keretében 7 napon keresztül 4 helyszín 27 programja közül válogathatnak az érdeklődők.

A programsorozattal szerteágazó művészeti, alkotó közösségi élményeket kínál az arra érdeklődők számára, megmutatva a Ráday utcai színházak és partnereik egyedi arcát és hangját, művészeti és emberi értékeit.

Programhegyek emelkednek

A RUSZT színházi fesztivál az Itt és Most Társulat, a Stúdió K, a MáSzínház, a Pinceszínház és a VerShaker közös szervezésében valósul meg, az alkotókat és a befogadókat egyaránt a kapcsolódásra, az új utak keresésére invitálva.

Október 22-én, kedden megnyílik Siklósi B. Judit gobelinkiállítása, és két színházi előadás, a Médea (Pinceszínház) és a Lélekvesztő (Itt és Most) kerül bemutatásra, majd a következő két nap az off-broadway off programjaival telik. Az érdeklődőket a teljesség igénye nélkül az alábbi programok várják:

Stuart Mária-premier a Stúdió K-ban,

inkluzív színházi nyílt próba és workshopok a MáSzínházban,

VerShaker Jordán Tamással és Zoltán Áronnal a Pinceszínházban,

beszélgetés a független színházi szféra helyzetéről a Stúdió K-ban,

magyar és angol nyelvű impro előadások és workshopok az Itt és Mostban,

bemutatók, garázsvásár, koncerttel egybekötött záróbuli.

A közterületeket és az utcát VERSengő városi séta vonja be a játékba. A nemzetközi vonal idén is a fesztivál része: V4-es országokból érkeznek imprós vendégművészek.

A fesztivál története

A RUSZT-ot a Ráday utcában egymás szomszédságában működő színházak és partnereik hozták létre a helyi adottságokat kihasználva, sokszínűségüket és különbözőségeiket ünnepelve, azért, hogy az alkotókat és befogadókat egyaránt kapcsolódásra, új utak keresésére késztesse. 2022 óta a Magyar Fesztivál Szövetség által minősített fesztiválként várja az érdeklődőket a RUSZT, 2023-ban pedig a nemzetközi színtérre is felkerült, hiszen ír és portugál vendég előadások is szerepeltek a repertoárjában.

2024-ben a Visegrad Fund általtámogatott, 5 ország improvizációs társulatainak részvételével létrejött V4 Improv Connect produkció látogat Budapestre, valamint a grazi bázisú, osztrák, szlovén és olasz improvizatőrökből verbuválódott The Show Peeps is bemutatkozik.

A rendezvénysorozat EFFE Labellel rendelkezik – ez a European Festivals Association (EFA) minősített pecsétje, amelyet azok az európai fesztiválok kaphatnak meg, amelyek elkötelezettek a művészetek és részvételiség, a közösségi összefogás és a nemzetközi nyitottság mellett.