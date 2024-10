86 éves korában elhunyt Ron Ely amerikai színész, aki leginkább Tarzan szerepéről ismert az 1960-as évek azonos című televíziós sorozatából – írja a BBC.

„A világ elvesztette az egyik legnagyobb embert, akit valaha ismert – és én is elvesztettem az apámat” – írta a színész lánya, Kirsten Casale Ely egy Instagram-posztban.

A Tarzant eredetileg 1966 és 1968 között sugározta az NBC tévécsatorna, ez idő alatt a színésznek több csontja is eltört, és a hírek szerint állatok támadtak rá, miközben mutatványokat hajtott végre. Miután 2001-ben visszavonult a színészkedéstől, Ron Ely író lett, két krimiregényt is publikált. Később rövid időre visszatért a színészethez az Expecting Amish című filmbe 2014-ben.

Az 1980-as években más sikeres televíziós műsorokban is szerepelt, többek között a The Love Boat vígjátékban, valamint a Wonder Woman című filmben Lynda Carter címszereplő mellett.

Az 1980-as évek elején a Miss America szépségverseny házigazdájaként is ismert volt, ahol megismerkedett feleségével, Valerie-vel. A párnak három gyermeke született.

Ron Ely szeptember 29-én halt meg Los Alamos-i otthonában, a kaliforniai Santa Barbarában. A színész lánya szerdán egy Instagram-posztban jelentette be a halálhírt:

„Az apám olyan valaki volt, akit az emberek hősnek neveztek. Színész, író, edző, mentor, családapa és vezető volt. (...) Számomra ő volt a legnagyobb” – írta.