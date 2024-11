Bródy János és Koncz Zsuzsa is megemlékezett Szörényi Szabolcsról

Bródy János Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas énekes egy közösségi médiás posztban emlékezett meg nemrég meghalt zenésztársáról, Szörényi Szabolcsról, majd nem sokkal később Koncz Zsuzsa is követte őt. Az Illés egykori basszusgitárosa egy jövő évi emlékkoncerten is részt vett volna az együttes klasszikus felállásának hatvanadik évfordulója alkalmából. Szörényi Levente korábban beszélt arról, hogy nincs jól a testvére.

Mint írtuk, 81 éves korában meghalt Szörényi Szabolcs, Kossuth-díjas zeneszerző, zenei rendező, az Illés, majd a Fonográf együttes korábbi basszusgitárosa. A gyászhírről a család szombaton értesítette az MTI-t.

Bródy János még a hivatalos gyászhír megjelenése előtt egy képet osztott meg a Facebook-oldalán, amelynek kommentjében azt írta: „Szörényi Szabolcs 1943–2024”.

Mint az MTI által közölt nekrológban is írták, Bródy János és Szörényi Szabolcs 1965 januárjától kezdve játszottak együtt az Illésben (és volt egy rövid időszak is 1967-ben, amikor Bródy helyettesítette hangszeren Szörényit, mivel utóbbinak éppen katonáskodnia kellett). Ezenkívül Szörényi Szabolcs volt a szerzője több Illés-dalnak is, ő írta többek között az Újra itt van, a Sárika, Az ész a fontos, nem a haj című dalt – ezek közül utóbbit énekelte is jellegzetes basszus hangján.

A kezdetekről Bródy János egy korábbi nyilatkozatában úgy fogalmazott: „Az ismeretségből barátság lett, és [Koncz] Zsuzsa 1964 tavaszán beajánlott az éppen gitárost kereső Illés zenekarba, ahol ő rendszeresen fellépett a Bercsényi-kollégium ebédlőjében tartott hétvégi táncestéken. Néhányszor vendégként eljött a »kis Buddy Hollynak« becézett Szörényi Levente, akinek át kellett adnom a gitárom, hogy fergeteges szuggesztív előadásában elbűvölje az együttes rajongóit. Aminek következtében Illés Lajos mint alapító-vezető az év végén átalakította a zenekari felállást, elcsábította Leventét, aki hozta magával a basszusgitáron játszó Szabolcs testvérét.”

Szörényi Szabolcs 1974-ben testvérével és Bródyval a Fonográf együttes tagja lett egy évtizeden át. 1984-ben a három telt házas búcsúkoncert gyakorlatilag Szörényi Szabolcs színpadi visszavonulását is jelentette. Ezt követően ott volt az Illés 1990-es, 1996-os, 2001-es fellépésein, ahogy a végső búcsúnak számító 2005-ös koncerteken is.

„Drága Szabolcs ” – Koncz Zsuzsa így búcsúzott tőle

Az énekesnő utóbb szintén megosztott egy régi fotót a Facebook-oldalán.

Koncz Zsuzsa úgy fogalmazott: „Drága Szabolcs, figyelmes, jó kolléga voltál. Köszönöm. Nagyon szomorú szívvel búcsúzom tőled. Legyen szép utad!”

Jövő januárban lesz egy emlékkoncertje az Illésnek

Az együttesnek „Tisztelgés – Illés 60” címmel lesz egy eseménye 2025. január 11-én, ahol a zenekar klasszikus felállásának kezdetéről emlékeznek meg.

Mint korábban írtuk, az eseményen Szörényi Levente, Bródy János és Szörényi Szabolcs együtt figyelhették volna a közönségből, hogy mit kezdenek dalaikkal a jelen sztárjai – így azonban közülük már csak ketten lehetnek jelen.

Szörényi Levente néhány hete beszélt arról, hogy nincs jól a testvére

Szörényi Levente pár héttel ezelőtt is beszélt arról, hogy nincs jó állapotban a testvére.

Nincs igazán jól, otthon tölti az idejét. Sajnos nagyon ritkán látom, mert nem lakom a közelében. Természetesen néha meglátogatom, de nincs jól, nincs abban az állapotban, hogy eljöhetett volna ide

– fogalmazott a koncertről szóló szeptemberi sajtóeseményen. a Story magazinnak nyilatkozva Szörényi Levente.