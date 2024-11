Huszonöt éve ott van a csúcson, és nem tudjuk megunni

Egy fodrásznő és egy szobafestő fiaként született 1967. november 22-én. Bár testvérei szintén a frizurák mestereivé váltak, ő a színészi pálya felé vette az irányt. És milyen jól tette! Mark Alan Ruffalo ma már Golden Globe- és kétszeres Primetime Emmy-díjas amerikai színészként, producerként és forgatókönyvíróként ismert, születésnapján kvízzel köszöntjük. Tesztelje ön is, mennyit tud a színészről!

Mark Ruffalo Kenoshában, Wisconsin államban született, a színészettel pedig a Virginia Beach-i középiskolában ismerkedett meg. Érettségi után a Los Angeles-i Stella Adler Konzervatóriumban tanult, majd társalapítója lett az Orpheus Színitársulatnak, ahol színházi produkciókban játszott, valamint előadásokat írt és rendezett.

Egy sor kisebb televíziós és filmes szereppel debütált a képernyőn, a filmvásznon pedig

Kenneth Lonergan 2000-es Számíthatsz rám című filmjében nyújtott alakításával vált ismertté.

A 2000-es években olyan neves rendezők nagyszabású drámáiban játszott, mint Michel Gondry 2004-es Egy makulátlan elme örök ragyogása című filmje, Michael Mann 2004-es Collateral című thrillerje, David Fincher 2007-es Zodiákusa és Spike Jonze 2009-es Where the Wild Things Are című könyvének adaptációja.

Ezzel párhuzamosan több romantikus vígjátékban is szerepelt, köztük a 2004-es Hirtelen 30-ban, a 2005-ös Ha igaz volnában és az Azt beszélik című filmben. Ruffalo 2009-ben debütált rendezőként a Sympathy for Delicious című filmmel. A 2010-es években továbbra is a kritikusok által elismert filmekben szerepelt, például a 2010-es Viharsziget és A gyerekek jól vannak, a 2014-es Foxcatcher és a 2015-ös Spotlight című alkotásokban.

2012-ben csatlakozott a Marvel-moziverzumhoz, és vált filmes szuperhőssé.

Ruffalo számos neves televíziós projektben is szerepelt, többek között a 2013-as HBO-filmben, a The Normal Heartban, amelyért társproducereként Emmy-díjat kapott. A 2020-as Ez minden, amit tudok című minisorozatban nyújtott dupla alakításáért Emmy-, Golden Globe- és Screen Actors Guild-díjat nyert. 2023-ban az Emma Stone és Willem Dafoe főszereplésével készült, Jórgosz Lánthimosz rendezte Szegény párák című filmben játszott, alakításáért Oscar-jelölést kapott.

(Borítókép: Mark Ruffalo színész csillagot kap a Hollywoodi hírességek sétányán 2024. február 8-án. Fotó: Frazer Harrison / Getty Images)