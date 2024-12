Márkó és Barna Síkideg: Kommentháborús helyzet

Hogyan lehet majd kicselezni az agresszív kommenteket börtönnel sújtó törvényt azoknak, akiknek lételemük, hogy Márkót és Barnát kritizálják? A Márkó és Barna Síkideg e heti adásában erre is kapunk tippeket. De szó volt még sirályszámlálásról, használhatatlan esernyőkről és arról is, hogy hány villát lehet elhasználni egy főzéshez.

A fiúknak ezen a héten is nagyon vicces leveleket írtak a hallgatók. Volt, aki a Duolingo-függőségéről panaszkodott. Azt mesélte, egészen váratlan szituációkban is képes dolgozni a nyelvtudásán, hogy ne csökkenjen le a pontszáma. A legdurvább az volt, amikor órákig tartó vajúdás után is megcsinálta az aktuális leckét. De volt olyan is, aki azon idegeskedett a fiúknak, hogy amikor párjával összebújnak, szerelme pont úgy lélegez ki, hogy ő belélegzi az elhasznált oxigént. A Szemle rovatban volt, aki gyönyörű, de szúrós kaktuszának keresett új otthont, mivel tüskéi a szegény posztoló talpában kötnek ki, és „jobban fájnak, mint a Fidesz-kétharmad”.

De volt olyan poszt is, amelyben arról panaszkodott valaki, hogy amint megtudják, mi a szakmája, még egy Facebook-csoportba sem engedik be. Kérdésre kiderült, hogy a szakmája: boszorkány…

Márkó arról beszélt, hogy országos sirályszámlálást tartott a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület.

A fiúk nem teljesen értették, hogy lehet megszámolni minden sirályt…

Megnézik mindenhol? Van, aki nézi az Alföldet, és közben valaki átnézi Pest megyét? Dankasirályból Szegeden 14 030-at, míg Hortobágyon 12 899-t találtak. Miért nem ment át az az egy Szegedről Hortobágyra?

– tette fel a kérdést Márkó.

De találtak egy litván sirályt is, amelyet korábban láttak már Lengyelországban és a soproni, valamint a győri szeméttelepeken is, tehát Márkó szerint ez egy migráns sirály. Barna arra volt kíváncsi, hogy vajon van-e külön ember a soproni és a győri szeméttelepen, aki figyeli, hogy ott van-e a litván sirály.

Barna ezen a héten a főzéshez használt túl sok evőeszköztől volt ideges. Nemrég csirkemellet főzött, amihez először is elővett egy spatulát, amivel a nyers húst tette rá a serpenyőre. Ezek után egy villát, amivel a félig átsült húst forgatta meg, majd egy külön villát, amivel az elkészült húst kiszedte, végül pedig egy utolsót is, amivel megette. Márkó nem értette a problémát, azt mondta, ő egy villával letudja az egészet, sőt még a gyerekeket is megeteti, de még a macskát is, ha arról van szó.

Barna szerint ez undorító, mert az evőeszközön rajta marad a nyersség. Márkó az esernyőkön idegeskedett. Szerinte nem lehet igazán jót venni. Az ember nem vesz drága esernyőt, mert drága. Illetve biztosan otthagyja valahol. De az olcsó a legkisebb szellőtől azonnal kifordul. Barna sem szereti az esernyőket, azt utálja a legjobban, amelyik nyelén fahatású, de műanyag berakás van. De a fiúk arról is beszélgettek, hogy miért nem lehet valakivel egy esernyő alatt menni normálisan. Ha a bal kezében tartja, Márkónak azonnal bedurran a bicepsze, Barnának pedig az alkarja, miközben a jobb oldaluk természetesen vizes lesz.

Szó volt arról az új tervezetről is, ami szerint egy év börtönbüntetés is járhatna az agresszív kommentekért, amelyekben más halálát kívánják.

A fiúk szerint sok hallgatójuk mehetne börtönbe, ha ezt a tervezetet elfogadják. Márkó olyan kommentekkel készült, amelyeket a jövőben már nem lehet majd leírni róluk, míg Barna arra adott ötleteket, hogy hogyan tudják majd kicselezni az új törvényt rosszakaróik.

