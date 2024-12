Menőbbek a cápák, mint a tűzoltók? Tudnod kell-e, hogy hogy néz ki a csomagod, amikor át szeretnéd venni? Miért az FKF emberei a legnagyobb sztárok? Ezekről is szó volt a Márkó és Barna Síkideg e heti adásában. Márkó és Barna legközelebb 2025. április 23-án az Akváriumban lép majd fel, jegyeket már most, akár karácsonyra is lehet vásárolni, itt.

A Szemle rovatban volt olyan, aki arról érdeklődött, lehet-e baja attól, hogy ráolvasztotta a műanyag csomagolást a mirelit pizzára, és megette. Volt, aki hímzett Fidesz-szőnyeget árult, és volt, aki arról panaszkodott a fiúknak, hogy nem bírta ki, és megfordította egy ismeretlen ember házában a fal felé fordított WC-papírt.

Barna a közjegyzőktől volt ideges ezen a héten. Miközben kihalásos alapon lehet valaki közjegyző, rettentő sok pénzbe kerül bármilyen szolgáltatás. Épp a héten járt közjegyzőnél, aki szó nélkül elkezdte felolvasni a dokumentumot, de nem árulta el, hogy így fog tenni, ezért Barna nem tudott kalkulálni azzal, hogy mennyi idő lesz a procedúra.

Ráadásul felolvasás közben néha egy-egy percre becsukta a szemét, és fejből mondta. Márkó, amikor legutóbb közjegyzőnél járt, megpróbálta megkérni, hogy ne olvassa fel a dokumentumot, hiszen annak tökéletes tudatában ment el aláírni. Amikor azonban a közjegyző ebbe nem ment bele, Márkó azzal fenyegette meg, hogy ha mégis felolvassa, büntetésből kint majd azt hazudja a kollégáinak, hogy nem olvasta fel.

Idegesítő csomagok

A fiúk beszélgettek arról is, hogy mennyire utálják a karácsonyi vásárokat, hiszen óriási a tömeg, és minden túl van árazva. De szó volt az ajándékok beszerzésének nehézségeiről is. Márkó idén már mindent csak csomagpontra rendelt, hiszen az a fenntarthatóbb mód. Aztán viszont rendszeresen nem találja meg az átvételi pontot, amíg rá nem jön, hogy bizony a gyerekcipőbolt, a biobolt vagy a papír-írószer bolt az. Ezek rendszeresen olyan üzletek, amikbe már szinte senki nem jár, csak a csomagátadás tartja fenn őket. Aztán az eladó rendszeresen megkérdezi, hogy hogy néz ki a csomagja. De hát honnan tudná? Ezt vagy az eladó, vagy a feladó tudja, hiszen Márkó még nem találkozott vele.

Lomtalanítást a kukába

Szó volt még a Mohu terveiről, hogy megreformálják a lomtalanítást. A tervek szerint nem lehetne a ház elé rakni a lomokat, hanem maximum 800-1000 méterre található pontokra lehetne elvinni a kidobnivalót. Az indoklás között van az az érv is, hogy ezzel „segítenék a lakosságnak megélni a társadalmi tudatosságot”. Márkó szerint tehát miután a lakosság kifizeti a szemétszállítási díjat, utána végezze is el a szemétszállítást. Ez olyan, mintha bemenne egy étterembe, ahol leüvöltenék, hogy „főzzél magadnak”. Milyen jó is megélni a társadalmi tudatosságot és inkább otthon főzni.

A fiúk beszélgettek még az internetes csalókról, a síelés és más téli sportok körüli nehézségekről és arról, hogy a cápák vagy a tűzoltók a menőbbek.

