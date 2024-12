Kóbor János három éve, december 6-án hunyt el koronavírus-fertőzésben. A felesége, Zsóka és lánya, Léna ezen az évfordulón is ott voltak a bazilikában az egykori férj és édesapa síremlékénél. De már nem csupán a szomorúság érzése tölti be a lelküket, hanem egyre inkább a szép, közös emlékek, amelyeken az özvegy és a lánya már nevetni is tud, amikor ezeket felidézik.

Nincs olyan nap, hogy ne gondolnék apura, de a múló idő segít. Anyuval egymást támogattuk a legnehezebb időszakban, és ma már nevetni is tudunk az apuval kapcsolatos emlékeinken. Bár pontosan tudom, hogy számára még mindig apu az igazi férfi, bevallom, örülnék, ha édesanyám előbb-utóbb újra párt találna! Én mindenben támogatom

– mondta a Blikknek Kóbor Léna, aki arról is beszélt, hogy a szerelmet már megismerte, de a nagy őt még nem találta meg. „Amúgy már én is túl vagyok életem első szerelmi csalódásán. Több helyen is megjelent, hogy komoly párkapcsolatom van, aminek fél év után vége lett. Így van ez jól, mert számomra most a tanulás és a zenei karrierem építése a legfontosabb. Apu is ezt szeretné.”

Családi vállalkozás

Az Omega-legenda Kóbor János lánya elindította énekesnői karrierjét, élete első saját klipjét is felvették. Elmondása szerint izgult, hiszen énekesnőként először szerepelhetett kamera előtt.

Afféle családi vállalkozás volt ez: a barátnőim voltak a háttértáncosok, a sminkesem is; mindenki ingyen vállalta, hogy segít és közreműködik. Hadas Alfréddal remek alkotópáros vagyunk, már 8-10 dalt elkészítettünk, és büszkén mondhatom, nemcsak a zeneszerzésben, de a szövegírásban is részt veszek.

Élete első videóklipjében a Pose című dalát dolgozták fel. „Ez egy táncos, lendületes popsláger, amely egy divatbemutatót jelenít meg, és amit reményeink szerint imád majd a közönség.”

A dal a tervek szerint 2025 januárjában kerül fel az internetes videócsatornákra. „Büszke vagyok rá, és talán apu is ugyanezt gondolná. Tudom, mert mindenben támogatott. S azzal is tisztában volt, hogy nekem Beyoncé, Ariana Grande és Jennifer Lopez a kedvenceim és a példaképeim. Ezen az úton szeretnék magam is énekesnővé válni.”