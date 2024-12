Mi sem hangulatosabb, mint késő délután átsétálni a Millenárison: az ünnepi fényekben úszó park valódi karácsonyi mesevilággá változott. A belvárosi mesevilágon belül azonban egy másik mesevilágba csöppenünk, amikor belépünk az Üvegcsarnokba, a Recirquel Kristály című előadásának helyszínére.

A Millenáris Üvegcsarnokában a közönség szeme láttára kelnek életre a csillogó, jégbe fagyott, bámulatos meseképek. A Vági Bence művészeti vezető által megálmodott produkció története a cirkusz és a tánc eszközeivel idézi meg a klasszikus téli mesék világát. A Kristály egy immerzív előadás, a különleges cirkuszi térnek köszönhetően a nézők a történet részeseinek érezhetik magukat, hiszen nem székeken ülnek, hanem szabadon mozognak a térben, követve a szereplőket és az aktuális jeleneteket.

Elvarázsolta az ovisokat

Elsötétül a tér, kinyílik egy csillogó fagyasztóláda, és előbújik belőle egy apró manó.

Adjunk neki tiszteletet!

– csitítja egy kisfiú kortársait, akik műhóval dobálják egymást, fittyet sem hányva arra, hogy az előadás elkezdődött. A kisfiú azonban olyan határozottan szól oda a többieknek, hogy a gyerekek egyből elcsendesednek, és a manóra szegezik a tekintetüket.

A mókás lényt a társulat korábbi előadásaiban is szereplő Egyed Brigitta színésznő alakítja, aki felvázolja a közönségének az előadás tartalmát: Hólandia jégbe fagyott birodalmában bizony nincs helye az érzelmeknek. Itt tilos a jókedv, a nevetés, és a bánatot is jobb leplezni, mert a királynő, Kristály elvesztette az emberi érzelmekbe vetett hitét.

Kristály szerepében továbbra is Horányi Juli énekesnőt láthatja a közönség, aki remekül formálja meg a jégszívű királynőt. Egyszerre rémisztő, mégis elegáns, tekintélyt parancsoló, mégis sokszor szánni való. A klasszikus antihős karakterét testesíti meg, az önzőség és saját dühe hajtja előre, mit sem törődve népével, szeretetre vágyó alattvalóival.

Az alattvalók azonban a maguk módján igenis boldogok, szórakoznak és szórakoztatnak, táncolnak, zsonglőrködnek és szeretnek.

Vagyis csupa olyan dolgot csinálnak, ami irritálja Kristályt, de teljesen elvarázsolja a közönséget.

A produkciót 360 fokos térben, a terem minden szegletét kihasználva játszák: a színpadokon felállított, téli hangulatot idéző díszletek mellett a műhóval megszórt tér közepén is zajlik az élet. Néha leereszkedik közénk egy – vagy több – karika, aztán a gurtni, az artista lányok és fiúk pedig olyan hajmeresztő koreográfiákat hajtanak végre a szereken, hogy meghűl bennünk a vér. És nem csak a fagyos környezet miatt...

A produkció amellett, hogy immerzív és mozgásra ösztönzi a közönséget, interaktív is, hiszen a Manó szinte minden jelenetben kommunikál a nézőkkel – főleg a gyerekekkel –, akik néha olyan szívszorító dolgokat kiabálnak be a szereplőnek, hogy a szülők kis híján elpityerednek, és akkor sem lepődnénk meg, ha a színésznő is ellágyulna.

Az, hogy a történet mondandójából mennyit értenek meg a legkisebbek, kérdéses, de néhány elcsípett reakció alapján már

az óvodás gyerekek is képesek felfogni, hogy miről szól a produkció.

Az égből hulló műhó, a csillogó díszlet és öltözékek, a látványos mutatványok, a zenei aláfestés, az izgalmas narráció, valamint az immerzív jelleg mind garancia arra, hogy a műsor egy órán keresztül lekösse nemcsak a felnőttek, de az izgága gyerekek figyelmét is. Ezen az előadáson senki nem a székbe süppedve melegedik bele a kabátjába, hanem aktív részesévé válik egy produkciónak, ezáltal sokkal könnyebben fogadja be annak tartalmát.

Új tagok a láthatáron

December közepén a társulat jól ismert artistaművészei váltják egymást a szerepekben, január 3-tól pedig a Recirquel és a Győri Balett együttműködésének köszönhetően a győri együttes két táncosát is láthatják a nézők egy lírikus táncduettben.

Az előadásban eredeti zeneművek és karácsonyi klasszikusok adaptációi csendülnek fel, a zenei szólamokat Terjék Gábor és Mester Dávid szerezte, a jelmezeket Kasza Emese tervezte, a díszletek Klimó Péter tervei alapján készültek, a fényekért pedig Lenzsér Attila felelt. Az előadás társrendezője és artista koreográfusa Illés Renátó, koreográfusa Zsíros Gábor, a próbavezetők Horváth Zita és Zsíros Gábor voltak.

(Borítókép: Recirquel Kristály című előadása. Fotó: Hirling Bálint)