Ezektől a sztárokról búcsúztunk el 2024-ben

A teljesség igénye nélkül összegyűjtöttük azokat a nemzetközi sztárokat, akiktől 2024-ben búcsúzott el a kulturális élet, valamint rajongótáboruk.

Egy emberként gyászolta őket a világ

Quincy Jones: 91 évesen, november elején meghalt Quincy Jones többszörös Grammy-díjas és Grammy Legend-díjas amerikai zeneszerző, producer. Ő volt Michael Jackson történelmi Thriller albumának producere, továbbá ő komponálta az 1969-es Az olasz meló című brit vígjáték filmzenéjét, valamint felügyelte az 1985-ös We Are The World jótékonysági lemez felvételét is. Több mint 70 éves karrierje alatt 80 Grammy-jelölésből 28-at díjra váltott, a Time magazin a XX. század egyik legbefolyásosabb jazz-zenészeként emlegette.

Liam Payne: Tragikus hirtelenséggel, mindössze 31 évesen meghalt a brit One Directon egykori énekese, miután októberben lezuhant a hotelszobájának erkélyéről Buenos Airesben. A rendőrségi jelentés szerint az előadó a kristály nevezetű drog hatása alatt volt, ami extrém viselkedést okozhat(ott) a sztárnál. A a boncolási jegyzőkönyv szerint 25 különböző sérülést találtak a testén, de már önmagában a fejét ért ütés elég lehetett a halálához.

Maggie Smith: Életének 89. évében elhunyt Maggie Smith, kétszeres Oscar-díjas brit színésznő. A Harry Potter-filmek McGalagony professzora több mint hét évtizedes karriert futott be a filmvásznon és a színpadon, Nagy-Britannia egyik legismertebb és legnépszerűbb színésznőjeként tartották számon, akit II. Erzsébet brit királynő 1990-ben lovaggá is ütött.

Régóta betegek voltak

Shelley Duvall: A Stephen King-adaptációval világhírre szert tevő színésznő 75 éves volt. Duvallt olyan filmekben láthattuk, mint a Ragyogás, a Három nő, a Popeye és a Negyedik emelet . Halálának hírét élettársa, Dan Gilroy osztotta meg a sajtóval, elmondása szerint a színésznő álmában hunyt el a cukorbetegséggel kapcsolatos komplikációk után.

Donald Sutherland: Hosszan tartó betegség után meghalt Donald Sutherland. A Primetime Emmy- és kétszeres Golden Globe-díjas kanadai színész 88 éves volt. Rengeteg kasszasiker alkotásban szerepelt, a Filmművészeti és Filmtudományi Akadémia pedig 2017-ben Életműdíjjal jutalmazta munkásságát – annak ellenére, hogy Oscarra sosem jelölték.

Greg Hildebrandt: Életének 86. évében meghalt Greg Hildebrandt képzőművész, akinek a Star Wars és Gyűrűk Ura-filmek plakátjai, naptárai is köszönhetőek, valamint a Marvel-univerzumban is maradandót alkotott. Az elmúlt öt hónapban egy szívgyógyszer súlyos mellékhatásával küzdött.

Iris Apfel: 97 éves korában halt meg a legendás dizájner és divatikon, aki jellegzetes, felnyírt fehér hajáról, túlméretezett szemüvegéről, fényes rúzsáról és vaskos gyöngyeiről volt ismert. Apfel rész vett a Fehér Ház felújításában, de öltöztette Greta Garbót és Estée Laudert is.

Legendás produkciók atyjai

James Earl Jones: 93 éves korában meghalt James Earl Jones színész, Darth Vader eredeti hangja. Karrierje alatt számos filmben, színpadi előadásban, illetve tévéfilmben szerepelt, orgánuma miatt sokat foglalkoztatott szinkronszínész is volt. Darth Vader mellett Az oroszlánkirály című rajzfilmben Mufasa hangját is ő kölcsönözte.

Bernard Hill: 79 éves korában meghalt Bernard Hill angol színész, aki leginkább a Titanic ban és A Gyűrűk Urá ban játszott szerepeiről ismert.

Frank Farian: a Milli Vanilli és a Boney M. megalkotója 82 éves volt, amikor 2024 januárjában életét vesztette. Minden idők legsikeresebb német zeneszerzője karrierje alatt több mint 800 millió lemezt adott el, és olyan bandáknak írt slágereket, mint a Boney M., a Milli Vanilli, a La Bouche vagy a No Mercy. Farian dolgozott együtt Meat Loaffal és Steve Wonderrel is.

Albert S. Ruddy: A Keresztapa és a Millió dolláros bébi producere egyike volt annak a kilenc producernek, akik kettő vagy több Oscar-díjat nyert. 94 éves korában, rövid betegség után halt meg. Ő volt minden idők egyik legsikeresebb producere.

Sportolók és botrányhősök

John Amos: Los Angelesben halt meg John Amos, az egykori Gyökerek sorozat sztárja. A színész 84 éves volt. Színészi pályája előtt amerikaifoci-csapatokban játszott, képernyőn 1970-ben szerepelt először.

O. J. Simpson: 76 évesen rákban meghalt O. J. Simpson amerikaifutball-játékos és színész. 2007-ben ítélték el fegyveres rablásért, több társával a tőle ellopott sportereklyéket akarta visszaszerezni, ám a Las Vegas-i akciójuk végül emberrablásba torkollt. 1995-ben gyilkossági ügyben volt vádlott, korábbi felesége, Nicole Brown Simpson és annak barátja, Ron Goldman ügyében, de felmentették. Igaz, a civil keresetben bűnösnek találták. A börtönben töltött 9 év alatt több mint 600 ezer dolláros nyugdíjat kapott az NFL-től. 2017-ben hagyhatta el a börtönt.

Alain Delon: 88 éves korában meghalt Alain Delon francia színész, a hatvanas évek egyik legnagyobb európai sztárja. Legendás színészi karrierje mögött mindig egy lépéssel lemaradva követték a botrányok, amelyek még 2019-ben is képesek voltak feltüzelni a nemzetközi sajtót. A színésznek pár jelentéktelen francia film után az 1960-as Ragyogó napfény hozta meg az ismertséget.

